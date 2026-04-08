Thị trường Giá xăng dầu chiều nay 8/4/2026: Xăng dầu cùng giảm rất mạnh Giá xăng dầu chiều nay 8/4/2026: Xăng dầu cùng giảm rất mạnh từ 15h30 chiều nay. Xăng RON95-III xuống còn 26.536 đồng/lít, Dầu diesel giảm mạnh nhất gần 2.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu mới nhất từ 15h30 ngày 8/4/2026

Hôm nay 8/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trên cơ sở quyết định này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ từ 15h30.

- Giá xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.737 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.536 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 42.841 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.271 đồng/kg.



Theo Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích - chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu trong nước. Chấm dứt chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel áp dụng từ ngày 3/4.