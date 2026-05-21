Thị trường Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h, dầu diesel áp sát 29.000 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 21/5 điều chỉnh từ 15h, xăng RON95 lên 25.549 đồng/lít, dầu diesel đạt 28.761 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 21/5 được điều chỉnh từ 15h theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính. Xăng RON95 vượt 25.500 đồng/lít, còn dầu diesel lên gần 28.800 đồng/lít.

Đợt điều chỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không được sử dụng trong kỳ điều hành mới nhất.

Giá xăng dầu hôm nay điều chỉnh từ 15h

Theo quyết định điều hành từ 15h ngày 21/5, giá xăng E5 RON92 lên mức 23.340 đồng/lít.

Giá xăng RON95 lên 25.549 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất của xăng RON95 trong nhiều kỳ điều chỉnh gần đây.

Giá dầu diesel lên mức 28.761 đồng/lít.

Dầu mazut giá bán mới đạt 21.483 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Việc không sử dụng Quỹ bình ổn khiến giá xăng dầu trong nước bám sát hơn với diễn biến tăng của giá năng lượng trên thị trường quốc tế.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua tổng cộng 22 kỳ điều hành. Đối với xăng RON95-III, mặt hàng này ghi nhận 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 kỳ giữ nguyên. Dầu diesel có 10 lần tăng, 10 lần giảm và 2 kỳ ổn định giá.

Theo thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 5, Việt Nam nhập khẩu gần 199.000 tấn xăng dầu các loại với tổng giá trị khoảng 299,8 triệu USD.

Lũy kế đến giữa tháng 5/2026, cả nước đã nhập khẩu gần 4,33 triệu tấn xăng dầu với tổng kim ngạch khoảng 4,55 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu xăng dầu tăng 20,9%, tương đương tăng thêm khoảng 750.000 tấn.

Giá trị nhập khẩu tăng tới 85,7%, tương đương tăng thêm khoảng 2,1 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị cao hơn nhiều mức tăng sản lượng cho thấy giá năng lượng toàn cầu vẫn neo ở vùng cao.

Giá xăng dầu trong nước hiện chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của thị trường dầu thế giới. Nguồn cung chưa ổn định và chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây áp lực lên giá bán lẻ.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá xăng dầu có thể còn biến động mạnh nếu giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.