Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 22h ngày 11/3, dầu hỏa giảm 7.966 đồng mỗi lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 11/3/2026, với mức giảm cao nhất gần 8.000 đồng.

Từ 22h ngày 11/3/2026, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN của Bộ Công Thương. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới và nhằm thực hiện cơ chế quản lý giá theo thị trường.

Chi tiết biểu giá xăng dầu mới áp dụng từ kỳ điều hành 11/3

Trong kỳ điều hành này, dầu hỏa ghi nhận mức biến động lớn nhất khi giảm tới 7.966 đồng/lít. Các mặt hàng xăng và dầu khác cũng có mức giảm từ 3.619 đồng đến 5.706 đồng tùy loại. Cụ thể mức giá bán lẻ tối đa được áp dụng như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ mới (VND) Mức thay đổi (VND) Xăng E5RON92 22.951 đồng/lít Giảm 3.619 Xăng RON95-III 25.240 đồng/lít Giảm 3.880 Dầu diezel 0.05S 26.470 đồng/lít Giảm 4.247 Dầu hỏa 24.419 đồng/lít Giảm 7.966 Dầu mazut 180CST 3.5S 19.001 đồng/kg Giảm 5.706

Điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định phương án chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) để hỗ trợ thị trường. Cụ thể, mức chi sử dụng đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa và dầu mazut đều ở mức 4.000 đồng/lít (hoặc kg). Riêng mặt hàng dầu diezel có mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn là 5.000 đồng/lít.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới có hiệu lực kể từ 22h ngày 11/3/2026 và kéo dài cho đến trước kỳ công bố giá kế tiếp. Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá và sử dụng Quỹ Bình ổn theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định thị trường, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn cung. Mọi hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.