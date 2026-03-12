Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu từ tối 11/3/2026, với mức giảm cao nhất thuộc về mặt hàng dầu hỏa đạt 7.966 đồng/lít.

Từ 22h ngày 11/3/2026, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN của Bộ Công Thương. Đáng chú ý, mặt hàng dầu hỏa ghi nhận mức giảm sâu nhất lên đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, đưa giá bán về mức không quá 24.419 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ kỳ điều hành ngày 11/3/2026.

Chi tiết giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/3/2026

Quyết định điều chỉnh giá được đưa ra dựa trên diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới và mục tiêu bình ổn thị trường của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Dưới đây là bảng giá bán lẻ tối đa áp dụng cho các mặt hàng xăng dầu phổ biến:

Mặt hàng Giá bán lẻ (VND/lít hoặc kg) Mức giảm (VND) Xăng E5RON92 22.951 -3.619 Xăng RON95-III 25.240 -3.880 Dầu diezel 0.05S 26.470 -4.247 Dầu hỏa 24.419 -7.966 Dầu mazut 180CST 3.5S 19.001 -5.706

Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cùng với việc điều chỉnh giá, Liên Bộ cũng công bố mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Xăng sinh học và xăng không chì: Chi 4.000 đồng/lít.

Chi 4.000 đồng/lít. Dầu diezel: Chi 5.000 đồng/lít.

Chi 5.000 đồng/lít. Dầu hỏa và dầu mazut: Chi 4.000 đồng/lít (hoặc kg).

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới có hiệu lực cho đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Mọi hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.