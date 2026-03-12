Giá xăng dầu giảm sâu đến 7.966 đồng, Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa năng lượng Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu từ kỳ điều hành ngày 11/3/2026, đồng thời triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học và các dự án lọc hóa dầu trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột quân sự tại Trung Đông, Việt Nam đang triển khai các giải pháp đồng bộ để ổn định thị trường năng lượng. Tại kỳ điều hành tối ngày 11/3/2026, cơ quan quản lý đã quyết định sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm hỗ trợ nền kinh tế và giảm áp lực chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Theo báo cáo từ liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước ghi nhận mức giảm đáng kể so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, mức giá trần mới được quy định như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND/lít hoặc kg) Mức giảm (VND) Xăng E5RON92 22.951 3.619 Xăng RON95-III 25.240 3.880 Dầu điêzen 26.470 4.247 Dầu hỏa 24.419 7.966 Dầu mazút 19.001 5.706

TS Võ Thy Trang (Học viện Tài chính) nhận định, việc kết hợp giữa sử dụng Quỹ Bình ổn và điều chỉnh theo thị trường là phương án tối ưu để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, đồng thời giảm tác động tiêu cực đến chi phí sản xuất và vận tải trong bối cảnh giá dầu thế giới có xu hướng biến động mạnh.

Chủ động ứng phó rủi ro nguồn cung toàn cầu

Các chuyên gia năng lượng quốc tế cảnh báo, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá dầu thô thế giới có khả năng leo thang lên mức 120-140 USD/thùng. Mặc dù Việt Nam đã sở hữu hai nhà máy lọc dầu lớn là Nghi Sơn và Bình Sơn, tuy nhiên nguồn cung trong nước vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu tiêu thụ, dẫn đến việc phải duy trì nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.

Để bảo đảm an ninh năng lượng, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương siết chặt giám sát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thẩm lậu xăng dầu qua biên giới. Ông Vũ Dũng, chuyên gia Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội, nhấn mạnh rằng rủi ro thiếu hụt cục bộ có thể xảy ra nếu không kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ.

Chiến lược đa dạng hóa và tự chủ năng lượng

Trong dài hạn, Chính phủ Việt Nam xác định phát triển nhiên liệu sinh học là giải pháp then chốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc tăng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn tăng khả năng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn xăng dầu nhập khẩu vốn chiếm khoảng 32% nhu cầu hiện nay.

Theo lộ trình triển khai xăng E10, mỗi tháng thị trường cần khoảng 92.000-100.000 m³ ethanol. Hiện tại, các nhà máy trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu này, phần còn lại sẽ được bổ sung từ nguồn nhập khẩu. Ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, khẳng định các thương nhân đầu mối có đủ năng lực pha chế với tổng công suất đạt khoảng 965.000 m³/tháng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phối trộn trên phạm vi toàn quốc.

Xây dựng trung tâm lọc hóa dầu quốc gia

Đáng chú ý, một dự án mang tính chiến lược đang được hoàn thiện là Đề án thành lập Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1-20,5 tỷ USD, triển khai từ năm 2025 đến 2045.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm này kỳ vọng sẽ đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước và nâng mức dự trữ quốc gia lên tương đương 30 ngày cung ứng. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam vững vàng trước các cú sốc năng lượng từ thị trường quốc tế.