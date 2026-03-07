Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 tăng kỷ lục, xăng vượt 27.000 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 đồng loạt tăng mạnh từ 3700 đến hơn 8400 đồng/lít. Xăng RON95 vượt 27.000 đồng/lít, dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 tăng đồng loạt từ 15 giờ

Từ 15 giờ ngày 07/03/2026, giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 được Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh tăng cao theo Nghị quyết số 36/NQ-CVP ngày 6/3 của Chính phủ. Mức tăng dao động từ 3.700 đến hơn 8.400 đồng/lít tùy từng loại, đánh dấu đợt tăng mạnh kỷ lục của thị trường trong nước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 ghi nhận mặt bằng bán lẻ mới trên toàn quốc, trong đó giá xăng đã vượt mốc 27.000 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026

Giá xăng E5 RON92 tăng hơn 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95 III 1.821 đồng/lít.

Giá xăng RON95 III tăng hơn 4.707 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/lít.

Giá dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST tăng 3.800 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/lít.

Vì sao giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 tăng mạnh?

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026 tăng do giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, tỷ giá VND/USD thay đổi cùng với các quy định điều hành mới. Theo Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026, việc điều chỉnh giá được áp dụng ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 7% so với kỳ điều hành trước.

Thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ 05/3/2026 đến 06/3/2026 chịu tác động từ xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, nhiều nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ giảm hoặc tạm dừng sản xuất. Một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên nhu cầu trong nước.

Tâm lý tích trữ nhiên liệu xuất hiện tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ucraina tiếp diễn khiến nguồn cung toàn cầu khan hiếm. Giá xăng dầu thế giới tăng cao trong những ngày gần đây, ngoại trừ dầu hỏa có xu hướng giảm sau khi tăng đột ngột ngày 04/3/2026.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 05/3/2026 và 07/3/2026 ghi nhận: xăng RON92 ở mức 109,730 USD/thùng, tăng 20,836 USD/thùng; xăng RON95 đạt 116,165 USD/thùng, tăng 24,243 USD/thùng; dầu hỏa ở mức 180,880 USD/thùng, tăng 48,000 USD/thùng; dầu diesel 0,05S đạt 153,485 USD/thùng, tăng 40,577 USD/thùng; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 624,385 USD/tấn, tăng 133,407 USD/tấn.

Khuyến nghị sau biến động giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026

Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 ngày 6/3 yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời khẳng định nguồn cung trong tháng 3-2026 cơ bản được bảo đảm.

Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và nhiên liệu sinh học, giữ tâm lý bình tĩnh trước biến động của giá xăng dầu hôm nay 07/03/2026, tránh tích trữ không cần thiết. Các doanh nghiệp được yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ tăng giá, góp phần giữ ổn định thị trường.