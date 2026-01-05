Giá xăng dầu hôm nay 1/5/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Quốc Duẩn 01/05/2026 08:52

Giá xăng dầu hôm nay 1/5/2026: Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 1/5 tại Petrolimex lúc 8h30

Số liệu được ghi nhận vào lúc 8h30 ngày 1/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 8h30 hôm nay 1/5 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III23.75024.220
Xăng sinh học E5 RON 92-II22.62023.070
Diezel 0,001S mức 529.43030.010
Diezel 0,05S mức 228.17028.730

Giá xăng dầu hôm nay 1/5 tại PVOIL cập nhật lúc 8h30

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 29/04/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngGiá xăng dầu hôm nay ngày 30/04/2026 (Đồng/lít thực tế)
1Xăng RON 95-III23.750 đ
2Xăng E10 RON 95-III23.190 đ
3Xăng E5 RON 92-II22.620 đ
4Dầu DO 0,05S-II28.170 đ
5Dầu DO 0,001S-V29.430 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 8h30 ngày 1/5 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 29.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2997/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0038/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng RON95-III ở Việt Nam chỉ ở mức 23.751 đồng/lít. Trong khi tại Thái Lan và Campuchia dù được Chính phủ trợ giá vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.613 đồng/lít và 33.859 đồng/lít; tại Lào xăng có giá 45.616 đồng/lít và ở Trung Quốc giá xăng là 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Tương tự, giá dầu tại Thái Lan là 32.779 đồng/lít; Campuchia ở mức 37.146 đồng/lít; Lào là 52.208 đồng/lít; còn Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu diesel ở mức 28.172 đồng/lít.

