Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Giá xăng dầu thế giới tiếp tục quanh 70 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 1/7 giữ nguyễn giá sau đợt giảm trước, E10 RON 95-III xuống dưới 20.000 đồng/lít; dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Giá xăng dầu hôm nay 1/7/2026 trong nước tiếp tục duy trì mức mới sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 25/6. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại Vùng 1.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 1/7/2026

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 1/7/2026 trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt. Xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92-II còn 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II giảm mạnh 1.670 đồng/lít, xuống còn 21.860 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 1.800 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Đây là nhóm mặt hàng có mức giảm sâu hơn so với xăng trong kỳ điều hành này.

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 1/7/2026 So với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Diesel 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục đứng ở mặt bằng thấp hơn sau đợt giảm chiều qua. Việc RON95 lùi xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 là điểm đáng chú ý nhất, trong khi nhóm dầu cũng giảm mạnh, góp phần kéo chi phí nhiên liệu đi xuống.

Tại PVOIL lúc 4h00 ngày 1/7/2026, giá bán lẻ xăng dầu đang được duy trì theo bảng giá mới. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II còn 21.860 đồng/lít, giảm 1.670 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V còn 23.960 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít.

Mặt hàng tại PVOIL Giá bán lẻ lúc 6h00 Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.960 đồng/lít -1.470 đồng/lít

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ cũng đang được duy trì theo mức đã điều chỉnh. Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá 20.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.370 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.730 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,001S-V có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,05S-II ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2.

Mặt hàng tại Petrolimex Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít Xăng sinh học E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít 19.730 đồng/lít Điêzen 0,001S-V 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít Điêzen 0,05S-II 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít 21.300 đồng/lít Mazút No2B 3,5S 15.030 đồng/kg 15.330 đồng/kg Mazút 180cst 0,5S RMG 19.030 đồng/kg 19.410 đồng/kg

Tại hệ thống Thalexim, giá xăng dầu cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 ghi nhận xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2.

Giá xăng dầu tại Thalexim Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít

Thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi đàm phán Mỹ - Iran và tình hình vận chuyển qua eo biển Hormuz

Dầu Brent giao dịch gần 74 USD/thùng, giảm khoảng 30% trong quý II, mức giảm theo quý mạnh nhất từ năm 2020. Giá dầu chịu áp lực do nguồn cung tăng trở lại khi tàu hàng qua eo biển Hormuz nhiều hơn. Việc Mỹ nới miễn trừ trừng phạt với Iran cũng làm thị trường có thêm nguồn cung.

Dầu Urals của Nga rơi xuống dưới 60 USD/thùng, thấp nhất 4 tháng. Thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp hoạt động vận tải an toàn hơn, nhưng nhiều tàu vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư. Nga cũng đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước và có thể cấm xuất khẩu diesel.

Than nhiệt giảm xuống dưới 130 USD/tấn, rời vùng cao gần 3 năm. Giá than đi xuống sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran mở ra khả năng nối lại lưu thông tại eo biển Hormuz, làm giảm nhu cầu chuyển sang dùng than thay cho khí đốt.

Giá xăng Mỹ quanh 2,90 USD/gallon. Thị trường vẫn thận trọng vì thông tin từ Mỹ và Iran chưa thống nhất. Tính trong tháng, giá xăng có thể giảm khoảng 6%, còn quý II giảm gần 10%.

Dầu sưởi Mỹ xuống dưới 3,20 USD/gallon, đi cùng xu hướng giảm của dầu thô. Dự trữ dầu chiến lược Mỹ giảm còn 325,7 triệu thùng, thấp nhất từ tháng 5/1983. Giá dầu sưởi đang hướng tới mức giảm khoảng 13% trong tháng và gần 20% trong quý II.

Khí tự nhiên Mỹ tăng hơn 3%, lên gần 3,30 USD/MMBtu. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu dùng điện, đặc biệt cho điều hòa, tăng mạnh. Lượng khí đưa tới các nhà máy xuất khẩu LNG cũng tăng lên 17,4 tỷ feet khối/ngày trong tháng 6.

Ethanol tăng lên 1,90 USD/gallon ngày 26/6, cao hơn 1,60% so với phiên trước. Dù giảm 4,76% trong một tháng, giá vẫn tăng 13,10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Methanol giảm còn 2.389 CNY/tấn ngày 30/6, mất 4,78% so với phiên trước. Trong một tháng, giá giảm 21,54% và thấp hơn 0,71% so với cùng kỳ.

Naphtha tăng nhẹ lên 684,46 USD/tấn ngày 29/6. Giá tăng 0,35% so với phiên trước, nhưng vẫn giảm 9,94% trong tháng. So với một năm trước, naphtha còn cao hơn 22,35%.

Propane lên 0,73 USD/gallon ngày 29/6, tăng 2,23% so với phiên trước. Tuy vậy, giá đã giảm 13,78% trong tháng và thấp hơn 4,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Uranium tại Mỹ giữ quanh 85 USD/pound trong tháng 6. Giá đi ngang sau nhịp hạ nhiệt từ đầu năm, nhưng nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu AI và xu hướng phát triển điện hạt nhân vẫn hỗ trợ triển vọng dài hạn.