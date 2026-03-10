Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026: Dầu thô thế giới giảm xuống dưới 100 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026: Dầu thô WTI ở mức 88,497 USD/thùng (−2,64%), dầu Brent ở mức 92,665 USD/thùng (−0,03%), lần đầu giảm xuống dưới 100 USD sau đợt tăng hơn 38% trong tháng.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026 – Áp dụng từ 15h ngày 7/3

Giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026 tại thị trường trong nước được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh và áp dụng từ 15 giờ ngày 7/3/2026. Giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau:

Mặt hàng Giá tối đa So kỳ trước Xăng E5RON92 25.226 đ/lít ▲ +3.777 Xăng RON95-III 27.047 đ/lít ▲ +4.707 Dầu diesel 0.05S 30.239 đ/lít ▲ +7.207 Dầu hỏa 35.091 đ/lít ▲ +8.490 Dầu mazut 180 CST 3.5S 21.327 đ/kg ▲ +3.831

So với kỳ điều hành trước, giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026 tăng mạnh ở tất cả các mặt hàng: xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít; xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít; dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg. Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và bám sát giá xăng dầu thị trường để có điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới.

Theo thông tin ghi nhận từ các Sở Công Thương, sau khi giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh từ ngày 7/3, tình trạng mua tích trữ đã giảm đáng kể kể từ ngày 8/3. Tuy nhiên, tại một số địa phương biên giới như Tây Ninh, Gia Lai và Nghệ An vẫn xuất hiện tình trạng người dân từ phía bên kia biên giới sang Việt Nam mua xăng dầu.

Nguyên nhân là do giá xăng dầu hôm nay 10/3/2026 tại Việt Nam đang thấp hơn đáng kể so với các quốc gia láng giềng. Cụ thể, giá xăng A95 tại Campuchia đang khoảng 31.000 đồng/lít, trong khi tại Việt Nam chỉ là 27.047 đồng/lít.

Tại Lào, tình trạng thiếu xăng dầu còn trầm trọng hơn khi Thái Lan đã hạn chế bán, khiến nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa. Trong khi đó, giá xăng dầu hôm nay tại Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn Lào tới 12.000 đồng/lít ở mặt hàng xăng A95.

Giá dầu thô thế giới hôm nay 10/3/2026 – WTI 88,497 USD, Brent 92,665 USD/thùng

Trên thị trường quốc tế, giá xăng dầu thế giới hôm nay 10/3/2026 ghi nhận dầu thô lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau nhiều ngày leo thang: dầu thô WTI ở mức 88,497 USD/thùng, giảm 2,403 USD (−2,64%) trong phiên; dầu Brent ở mức 92,665 USD/thùng, giảm 0,025 USD (−0,03%).

Tuy nhiên, tính theo tháng, dầu WTI đã tăng 38,05% và Brent tăng 34,93% — mức tăng cao nhất kể từ năm 2022. Hợp đồng kỳ hạn tháng đầu của Brent đã đạt mức chênh lệch kỷ lục khoảng 36 USD/thùng so với hợp đồng giao kỳ hạn 6 tháng, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn căng thẳng nguồn cung ngắn hạn rất cao.

Dù giá xăng dầu tăng mạnh, cổ phiếu các tập đoàn dầu mỏ lớn như Shell, ExxonMobil, Chevron, BP lại chỉ tăng khiêm tốn: chỉ số iShares Global Energy ETF theo dõi các công ty năng lượng toàn cầu chỉ tăng khoảng 2% trong khi giá dầu thô đã tăng hơn 40%.