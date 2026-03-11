Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 11/3/2026: RON95 vượt 29.000 đồng, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu Giá xăng dầu hôm nay 11/3/2026 chính thức tăng từ 0h. Giá xăng RON95 lên 29.120 đồng/lít, mazut tăng hơn 3.000 đồng. Lần đầu sau hơn 3 năm Quỹ bình ổn giá được chi sử dụng trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 trong nước tăng từ 0h

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 chính thức tăng sau kỳ điều hành mới. Theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 ghi nhận mức tăng đáng kể đối với các mặt hàng xăng.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng mỗi lít, lên 29.120 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng, lên 26.570 đồng/lít. Diễn biến này cho thấy giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 tăng rõ so với kỳ điều hành trước.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON95-III 29.120 +2.080 Xăng E5 RON92 26.570 +1.350 Dầu diesel 30.710 +480 Dầu hỏa 32.380 -2.710 Dầu mazut 24.700 +3.380

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 cho thấy xăng RON95 tiếp tục dẫn đầu đà tăng. Ngoài ra, dầu diesel tăng lên 30.710 đồng/lít, còn dầu mazut tăng mạnh hơn 3.000 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng sau hơn 3 năm

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026, cơ quan quản lý lần đầu sau hơn 3 năm quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với nhiều mặt hàng.

Theo đó, xăng RON95-III, dầu hỏa và dầu mazut có mức chi Quỹ bình ổn là 4.000 đồng mỗi lít hoặc kg. Riêng dầu diesel có mức chi Quỹ bình ổn 5.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 chịu tác động từ thị trường thế giới

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 trong nước tăng trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh trong giai đoạn 7-9/3. Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu thế giới chịu ảnh hưởng từ xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ngoài ra, các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực Vùng Vịnh cắt giảm sản lượng do hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Tâm lý tích trữ nhiên liệu tại nhiều quốc gia cũng khiến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

Theo dữ liệu thị trường, giá xăng RON95 bình quân tăng 27% lên 147,5 USD/thùng. Dầu diesel tăng 20%, dầu hỏa tăng 4% và mazut tăng tới 41%.

Giá xăng RON95 trở lại vùng giá cao năm 2022

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 đưa giá xăng RON95 trở lại vùng giá tương đương tháng 7/2022, thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, giá dầu diesel hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2019.

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 tiếp tục được điều hành theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Theo cơ chế này, nếu giá xăng dầu thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7% trở lên, giá bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng.

Dù giá xăng dầu thế giới gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 trong nước vẫn tăng do độ trễ của chu kỳ tính giá. Giá cơ sở được tính theo giá thành phẩm tại thị trường Singapore trong giai đoạn 7-9/3, khi dầu WTI vượt 114 USD/thùng và xăng RON95 thành phẩm vượt 147 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 11/03/2026 giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 trên thị trường quốc tế ghi nhận mức giảm mạnh. Giá dầu Brent giảm 8,04 USD xuống còn 90,9 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%.

Dầu thô Mỹ WTI giảm 8,77 USD xuống 86,09 USD/thùng, tương đương giảm 9,02%. Trước đó một ngày, giá dầu từng tăng mạnh lên trên 119 USD/thùng, mức cao nhất trong bốn năm.

Loại dầu Giá đóng cửa Biến động Dầu Brent 90,9 USD/thùng -8,04 USD (-8,13%) Dầu WTI 86,09 USD/thùng -8,77 USD (-9,02%)

Giá xăng dầu hôm nay 11/03/2026 giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu ổn định trở lại.

Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết quân đội Mỹ đã hỗ trợ một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm đảm bảo dòng chảy dầu tiếp tục tới thị trường toàn cầu.