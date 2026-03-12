Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 giảm gần 4000 đồng với xăng RON95 Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 đồng loạt giảm mạnh sau kỳ điều hành 22h ngày 11/3. Xăng RON95 giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 đồng loạt giảm mạnh sau kỳ điều hành Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trên thị trường trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo kỳ điều hành giá ngày 11/3. Đây là đợt điều chỉnh giảm đồng loạt của nhiều mặt hàng xăng dầu, trong đó dầu hỏa ghi nhận mức giảm sâu nhất. Theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 do Bộ Công Thương ban hành gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được điều chỉnh trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới có nhiều biến động. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành thị trường.

Chi Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với nhiều mặt hàng nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026. Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít

Xăng không chì: 4.000 đồng/lít

Dầu diezel: 5.000 đồng/lít

Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít

Dầu mazut: 4.000 đồng/kg Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được điều chỉnh giảm đáng kể ở nhiều mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 mới nhất trong nước Giá xăng Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Mức giảm này khiến giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trở thành một trong những đợt điều chỉnh giảm đáng chú ý trên thị trường bán lẻ. Giá dầu Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong kỳ điều hành lần này. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg. Theo Bộ Công Thương, mức giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được áp dụng từ 22h ngày 11/3 và kéo dài đến trước kỳ điều hành tiếp theo. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định của các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.