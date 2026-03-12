Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026: Xăng RON95 giảm sâu, dầu Brent vượt 101 USD

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trong nước giảm mạnh sau kỳ điều hành mới, trong khi giá dầu thế giới tăng 9% lên 101,05 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Cập nhật lúc 10h30, giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Trong phiên giao dịch tại châu Á, giá dầu Brent tăng 9% và lên mốc 101,05 USD/thùng.

Đà tăng của giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 diễn ra ngay cả khi nhiều quốc gia lớn đồng ý giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp nhằm hạn chế tác động của cuộc xung đột tại Iran.

Theo quyết định mới nhất, toàn bộ 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thống nhất giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm đối phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Đây là mức xả kho lớn hơn gấp đôi kỷ lục trước đó sau cuộc xung đột Nga – Ukraine năm 2022.

Những diễn biến an ninh trong khu vực khiến giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trở nên nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị. Theo cảnh báo từ phía Iran, giá dầu phụ thuộc rất lớn vào tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông.

Thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động từ giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đã biến động mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Trong tuần này, giá dầu Brent đã có thời điểm tiến sát 120 USD/thùng, khiến giá nhiên liệu tăng tại nhiều quốc gia.

Tại Mỹ, giá xăng trung bình đã vượt 3,50 USD/gallon theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ. Việc giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 tăng cao đã khiến chi phí nhiên liệu tăng trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều quốc gia châu Á, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, đang chịu tác động mạnh. Tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam, người dân đã xếp hàng dài tại các trạm xăng trong tuần này để mua nhiên liệu.

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai

Trước áp lực từ giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Tại Thái Lan, chính phủ kêu gọi nhân viên tại hầu hết cơ quan nhà nước làm việc từ xa để giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế các chuyến công tác nước ngoài không cần thiết.

Trong khi đó, Philippines đã triển khai mô hình làm việc 4 ngày mỗi tuần đối với các cơ quan chính phủ nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 đồng loạt giảm mạnh sau kỳ điều hành

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trên thị trường trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo kỳ điều hành giá ngày 11/3. Đây là đợt điều chỉnh giảm đồng loạt của nhiều mặt hàng xăng dầu, trong đó dầu hỏa ghi nhận mức giảm sâu nhất.

Theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 do Bộ Công Thương ban hành gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được điều chỉnh trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới có nhiều biến động. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành thị trường.