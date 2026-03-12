Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026: Xăng RON95 giảm sâu, dầu Brent vượt 101 USD
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trong nước giảm mạnh sau kỳ điều hành mới, trong khi giá dầu thế giới tăng 9% lên 101,05 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026: Giá dầu thế giới tăng mạnh
Cập nhật lúc 10h30, giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Trong phiên giao dịch tại châu Á, giá dầu Brent tăng 9% và lên mốc 101,05 USD/thùng.
Đà tăng của giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 diễn ra ngay cả khi nhiều quốc gia lớn đồng ý giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp nhằm hạn chế tác động của cuộc xung đột tại Iran.
Theo quyết định mới nhất, toàn bộ 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thống nhất giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm đối phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Đây là mức xả kho lớn hơn gấp đôi kỷ lục trước đó sau cuộc xung đột Nga – Ukraine năm 2022.
Những diễn biến an ninh trong khu vực khiến giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trở nên nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị. Theo cảnh báo từ phía Iran, giá dầu phụ thuộc rất lớn vào tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông.
Thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động từ giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026
Thị trường dầu mỏ toàn cầu đã biến động mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Trong tuần này, giá dầu Brent đã có thời điểm tiến sát 120 USD/thùng, khiến giá nhiên liệu tăng tại nhiều quốc gia.
Tại Mỹ, giá xăng trung bình đã vượt 3,50 USD/gallon theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ. Việc giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 tăng cao đã khiến chi phí nhiên liệu tăng trên phạm vi toàn cầu.
Nhiều quốc gia châu Á, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, đang chịu tác động mạnh. Tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam, người dân đã xếp hàng dài tại các trạm xăng trong tuần này để mua nhiên liệu.
Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai
Trước áp lực từ giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Tại Thái Lan, chính phủ kêu gọi nhân viên tại hầu hết cơ quan nhà nước làm việc từ xa để giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế các chuyến công tác nước ngoài không cần thiết.
Trong khi đó, Philippines đã triển khai mô hình làm việc 4 ngày mỗi tuần đối với các cơ quan chính phủ nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 đồng loạt giảm mạnh sau kỳ điều hành
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trên thị trường trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo kỳ điều hành giá ngày 11/3. Đây là đợt điều chỉnh giảm đồng loạt của nhiều mặt hàng xăng dầu, trong đó dầu hỏa ghi nhận mức giảm sâu nhất.
Theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 do Bộ Công Thương ban hành gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được điều chỉnh trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới có nhiều biến động. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành thị trường.
Chi Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026
Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với nhiều mặt hàng nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026.
- Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít
- Xăng không chì: 4.000 đồng/lít
- Dầu diezel: 5.000 đồng/lít
- Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít
- Dầu mazut: 4.000 đồng/kg
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được điều chỉnh giảm đáng kể ở nhiều mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.
Giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 mới nhất trong nước
Giá xăng
Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.
Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Mức giảm này khiến giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 trở thành một trong những đợt điều chỉnh giảm đáng chú ý trên thị trường bán lẻ.
Giá dầu
Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít.
Giá dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong kỳ điều hành lần này.
Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, mức giá xăng dầu hôm nay 12/3/2026 được áp dụng từ 22h ngày 11/3 và kéo dài đến trước kỳ điều hành tiếp theo. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định của các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.