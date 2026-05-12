Giá xăng dầu hôm nay 12/5/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Quốc Duẩn 12/05/2026 06:15

Giá xăng dầu hôm nay 12/5/2026: Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 12/5 tại Petrolimex lúc 6h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h00 ngày 12/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 6h00 hôm nay 12/5 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM
VÙNG 1
VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III24.350
24.830
Xăng sinh học E5 RON 92-II23.790
24.260
Dầu Điêzen 0,001S mức 527.490
28.030
Dầu Điêzen 0,05S mức 228.750
29.320

Giá xăng dầu hôm nay 12/5 tại PVOIL cập nhật lúc 6h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 7/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngGiá xăng dầu hôm nay ngày 12/5/2026 (Đồng/lít thực tế)
1Xăng RON 95-III24.350 đ
2Xăng E10 RON 95-III23.730 đ
3Xăng E5 RON 92-II23.790 đ
4Dầu DO 0,05S-II27.490 đ
5Dầu DO 0,001S-V28.750 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h00 ngày 12/5 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 07.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3203/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0039/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau:

