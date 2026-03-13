Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026: Giá dầu thế giới tăng vượt 100 USD; Dầu hỏa tăng 2520 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm từ 22h hôm qua Giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 sau kỳ điều chỉnh 22h ngày 12/3/2026. Dầu hỏa tăng 2520 đồng/lít. Giá dầu thế giới tăng vượt 100 USD

Giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 chính thức áp dụng từ 22h ngày 12/3 sau kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương – Bộ Tài chính. Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều khi xăng RON 95 và dầu diesel tăng, trong khi xăng E5 RON 92 và dầu mazut giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 thay đổi ra sao?

Mặt hàng Mức điều chỉnh Giá mới Xăng E5 RON 92 Giảm 450 đồng/lít 22.500 đồng/lít Xăng RON 95 Tăng 330 đồng/lít 25.570 đồng/lít Dầu diesel Tăng 550 đồng/lít 27.020 đồng/lít Dầu hỏa Tăng 2.520 đồng/lít 26.930 đồng/lít Dầu mazut Giảm 340 đồng/kg 18.660 đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 chứng kiến mức tăng mạnh nhất ở dầu hỏa. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 là mặt hàng giảm sâu nhất trong kỳ điều hành lần này.

Giá xăng dầu hôm nay biến động hiếm thấy

Kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Chỉ trong 7 ngày, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tới 5 lần – điều hiếm gặp trong cơ chế điều hành hiện nay.

Tính từ đầu năm, xăng RON 95 đã có 9 lần tăng và 5 lần giảm.

Quỹ bình ổn tiếp tục được chi sử dụng

Xăng sinh học và xăng khoáng: 4.000 đồng/lít

Dầu hỏa và dầu mazut: 4.000 đồng/lít

Dầu diesel: 5.000 đồng/lít

Tổng số dư quỹ bình ổn của 27 thương nhân đầu mối đến hết quý III/2025 đạt 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Diễn biến giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026 trong nước còn chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế khi giá dầu tăng mạnh.

Dầu Brent: 101,78 USD/thùng (tăng 9,8%)

Dầu WTI: 96,49 USD/thùng (tăng 9,2%)

Nếu nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong một tháng, giá Brent có thể tăng lên mức trung bình 110 USD/thùng.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, do đó mọi biến động tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến giá xăng dầu hôm nay 13/3/2026.