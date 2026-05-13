Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 13/5/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL Giá xăng dầu hôm nay 13/5/2026: Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5 tại Petrolimex lúc 5h45

Số liệu được ghi nhận vào lúc 5h45 ngày 13/5/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 5h45 hôm nay 13/5 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM

VÙNG 1

VÙNG 2

Xăng không chì RON 95-III 24.350

24.830

Xăng sinh học E5 RON 92-II 23.790

24.260

Dầu Điêzen 0,001S mức 5 27.490

28.030

Dầu Điêzen 0,05S mức 2 28.750

29.320



Giá xăng dầu hôm nay 13/5 tại PVOIL cập nhật lúc 5h45

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 7/5/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Giá xăng dầu hôm nay ngày 13/5/2026 (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 24.350 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 23.730 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 23.790 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 27.490 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 28.750 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 5h45 ngày 13/5 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 07.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3203/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0039/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Mức trích và chi sử dụng Quỹ BOG như sau:

Giá xăng dầu thay đổi lớn với lộ trình xăng E10

Giá xăng dầu trong nước đang bước vào quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học khi PV OIL thông báo dừng bán xăng RON95 từ ngày 15/5 và triển khai đồng loạt xăng E10 trên toàn hệ thống.

Giá xăng dầu với dòng E10 đã được PV OIL bán thử nghiệm từ ngày 1/8/2025 tại Hà Nội, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4/2026, doanh nghiệp đã có 558 cửa hàng bán xăng E10 trong tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Giá xăng dầu theo định hướng mới được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nhờ tận dụng hạ tầng sẵn có và tăng sản lượng tiêu thụ. PV OIL cũng cho biết việc mở rộng xăng sinh học sẽ góp phần củng cố vị thế trong lĩnh vực nhiên liệu sạch tại Việt Nam.