Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026 giữ nguyên sau khi chi Quỹ Bình ổn đêm 13/3 Giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026 giữ nguyên giá khi liên bộ Công Thương - Tài chính chi mạnh Quỹ Bình ổn lần thứ 4 liên tiếp để hạn chế đà tăng giá

Giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026 tiếp tục được giữ ổn định sau khi Bộ Công Thương ban hành văn bản điều hành giá xăng dầu trong đêm 13/3 gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối.

Trong kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và duy trì chi mạnh từ quỹ. Đây là lần thứ 4 liên tiếp cơ quan quản lý sử dụng biện pháp này nhằm ổn định giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026.

Mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Quỹ Bình ổn tiếp tục được chi ở mức 4.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa và dầu mazut. Riêng dầu diesel được chi ở mức 5.000 đồng/lít.

Sau khi thực hiện chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026 trên thị trường được giữ nguyên như trong kỳ điều hành ngày 12/3.

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít. Xăng RON95 không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Việc liên tục chi mạnh Quỹ Bình ổn đã góp phần kìm hãm đà tăng của giá xăng dầu hôm nay 14/3/2026 trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột Trung Đông.

Giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng

Ghi nhận lúc 4h30 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 3,23 USD lên mức 103,7 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2,98 USD lên 98,71 USD/thùng.

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ không đi qua eo biển Hormuz mà khởi hành từ Oman, phía đông eo biển này.

Thị trường năng lượng tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng Trung Đông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và những lo ngại về hạ tầng dầu mỏ trong khu vực.

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 3 có thể vượt 100 USD/thùng trước khi giảm về khoảng 85 USD/thùng trong tháng 4.

Ngân hàng này cho rằng thị trường năng lượng vẫn có thể biến động mạnh do cuộc chiến với Iran, thiệt hại hạ tầng năng lượng Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận tải dầu qua eo biển Hormuz.