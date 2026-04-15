Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026, bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 tại Petrolimex

Theo bảng giá xăng dầu lúc 15h30 ngày 9/4/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

Bảng giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 tại PVOIL

TT Mặt hàng Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 23.540 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 23.070 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 22.340 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 32.960 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 33.960 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá cụ thể như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 Vùng 1 Vùng 2 Xăng không chì RON 95-III 23.540 24.010 Xăng sinh học E5 RON 92-II 22.340 22.780 Diezel 0,001S mức 5 33.960 34.630 Diezel 0,05S mức 2 32.960 33.610

Bảng giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 09.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2455/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0030/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: