Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026: RON95 tối đa 25.575 đồng/lít, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 tiếp tục được giữ ổn định trong nước theo kỳ điều hành ngày 14/3, với xăng RON95 tối đa 25.575 đồng/lít. Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng, tăng hơn 40% từ đầu tháng

Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 tại thị trường trong nước

Theo thông báo cập nhật tối 14/3, giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 tiếp tục giữ nguyên toàn bộ mặt bằng giá bán lẻ tối đa so với kỳ điều hành trước. Cụ thể:

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít;

Xăng RON95 không cao hơn 25.575 đồng/lít;

Dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít;

Dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 (giá bán lẻ tối đa)

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa Giá cơ sở thế giới (tính đến 13/3) Tăng so với 12/3 Xăng E5RON92 22.504 đồng/lít 28.917 đồng/lít +9,1% Xăng RON95 25.575 đồng/lít 32.338 đồng/lít +9,34% Dầu diesel 27.025 đồng/lít 37.326 đồng/lít +16,55% Dầu hỏa 26.932 đồng/lít 40.147 đồng/lít +29,7% Dầu mazut 18.661 đồng/kg 25.851 đồng/kg +14,08%

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 16/3/2026: Chi 5.000 đồng/lít dầu diesel, còn hơn 15 ngày dự phòng

Để giữ ổn định giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026, liên bộ Công thương – Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá ở mức 4.000 đồng/lít hoặc kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut và dầu hỏa. Riêng dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Từ ngày 10/3 đến 14/3, cơ quan quản lý đã 5 lần quyết định chi Quỹ Bình ổn giá nhằm ổn định thị trường. Tổng mức chi trong giai đoạn này đạt 20.000 đồng/lít hoặc kg với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut và dầu hỏa; dầu diesel được chi tổng cộng 25.000 đồng/lít.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu tiếp tục duy trì mức chi cao như hiện nay, Quỹ Bình ổn giá có thể chỉ còn đủ khả năng giữ ổn định giá trong hơn 15 ngày.

Giá xăng dầu thế giới ngày 16/3/2026: Brent tăng 1,2% lên 104,39 USD/thùng

Theo Oilprice, vào lúc 9h30 ngày 16/3/2026 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 1,2 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên mức 104,39 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 0,18 USD/thùng (0,19%), lên mức 99,01 USD/thùng.

Từ đầu tháng đến nay, cả dầu Brent lẫn WTI đã tăng hơn 40%, đưa giá dầu lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 thông báo sẽ đưa hơn 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược ra thị trường nhằm giảm áp lực tăng giá.

Lượng dầu dự trữ từ khu vực châu Á – châu Đại Dương sẽ được giải phóng ngay lập tức; phần từ châu Âu và châu Mỹ sẽ ra thị trường vào cuối tháng 3. Đây được đánh giá là một trong những đợt xả kho dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay.