Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026: Dầu Brent và WTI đồng loạt tăng, trong nước giữ nguyên

Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026: Dầu Brent và WTI tăng trong phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng tăng của cả hai loại dầu chuẩn. Diễn biến này có thể tạo áp lực lên giá xăng dầu trong nước trong các kỳ điều hành sắp tới.

Vào lúc 5h30 ngày 17/3/2026 (giờ Việt Nam), dầu WTI đạt 97,63 USD/thùng, tăng 0,79 USD/thùng, tương đương tăng 0,82% so với phiên trước.

Đối với dầu Brent, giá trong phiên giao dịch ngày 17/3/2026 đạt 104,53 USD/thùng, tăng 1,33 USD/thùng, tương đương tăng 1,30%.

Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026 trong nước theo bảng giá Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026 tại thị trường trong nước được áp dụng theo bảng giá bán lẻ chính thức của Petrolimex. Mức giá bán lẻ này đã bao gồm thuế GTGT, riêng mặt hàng mazút là giá bán buôn.

Diễn biến điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất

Giá xăng dầu hôm nay 17/3/2026 trong nước đang được áp dụng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính có hiệu lực từ 0h30 ngày 14/3/2025. Theo quyết định này, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước được giữ nguyên so với kỳ điều hành trước.

Xăng E5 RON92 giảm 447 đồng/lít (tương đương giảm 1,95%) so với kỳ trước, giá bán lẻ 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít (tương đương tăng 1,33%), giá bán lẻ không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S tăng 555 đồng/lít (tương đương tăng 2,10%), giá bán lẻ không cao hơn 27.025 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng mạnh nhất với mức tăng 2.513 đồng/lít (tương đương tăng 10,29%), giá bán lẻ không cao hơn 26.932 đồng/lít.

Dầu mazút 180CST 3,5S giảm 340 đồng/kg (tương đương giảm 1,79%), giá bán lẻ không cao hơn 18.661 đồng/kg.