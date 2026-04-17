Giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec
Giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026, bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026 tại Petrolimex
Theo bảng giá xăng dầu lúc 00h00 ngày 16/4/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:
Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026 tại PVOIL
|TT
|Mặt hàng
|Giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026 (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng RON 95-III
|23.760 đ
|2
|Xăng E10 RON 95-III
|23.160 đ
|3
|Xăng E5 RON 92-II
|22.590 đ
|4
|Dầu DO 0,05S-II
|31.040 đ
|5
|Dầu DO 0,001S-V
|32.300 đ
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026 tại Mipecorp
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00h00' ngày 16/4/2026, mức giá mới cụ thể như sau:
|Mặt hàng
|Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
|Tại vùng 1
|Tại vùng 2
|Xăng RON 95 - III
|Đồng/lít
|23.760
|24.230
|Xăng E5 RON 92 - II
|Đồng/lít
|22.590
|23.040
|Điêzen 0,05S - II
|Đồng/lít
|31.040
|31.660
|Điêzen 0,001S - V
|Đồng/kg
|32.300
|32.940
Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/4/2026 tại GIANGNAMPETROL
Ngày 16.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2642/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0032/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: