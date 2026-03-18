Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026: Giá dầu thô tăng, dầu Brent vượt 101 USD

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026: Dầu thế giới tăng hơn 1%

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Tại thời điểm 6h00, giá dầu Brent tăng 1,43 USD, lên mức 101,67 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,21 USD, đạt 94,74 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 tiếp tục duy trì đà tăng sau khi dầu từng tiến gần mốc 120 USD/thùng trong tháng. Theo đánh giá của một số chuyên gia, giá xăng dầu vẫn còn khả năng đi lên. Phân tích kỹ thuật cho thấy dầu WTI có thể hướng tới mốc 124 USD/thùng trong trung hạn nếu các rủi ro kéo dài.

Bên cạnh dầu thô, giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 còn ghi nhận biến động ở nhiều loại nhiên liệu khác trên thị trường quốc tế. Xu hướng tăng chiếm ưu thế ở nhóm năng lượng chính.

Giá xăng thành phẩm tăng 3,04%, lên 3,0916 USD. Dầu sưởi tăng 3,11%, đạt 3,9567 USD, trở thành nhóm nhiên liệu tăng mạnh nhất trong phiên.

Khí tự nhiên tăng nhẹ 0,05%, lên 3,0244 USD. Uranium tăng 0,58%, đạt 86,15 USD. Dầu Urals tăng 0,30% lên 93,86 USD, tiếp tục đi cùng xu hướng chung của giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026.

Ở chiều giảm, than giảm 1,68% xuống 135 USD. Naphtha giảm 0,41% còn 815,19 USD. Propane giảm 1,36% xuống 0,76 USD. Methanol giảm mạnh 2,04%, xuống 2.786 USD. Ethanol giữ nguyên ở mức 1,87 USD.

Để kiểm soát giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất các nước tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ, ngoài 400 triệu thùng đã được lên kế hoạch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 trong nước theo Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 tại thị trường trong nước được áp dụng theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex, đã bao gồm thuế GTGT, riêng mazút là giá bán buôn.

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026: Diễn biến điều hành gần nhất

Giá xăng dầu hôm nay 18/3/2026 trong nước đang áp dụng theo kỳ điều hành có hiệu lực từ 0h30 ngày 14/3/2025. Cơ quan quản lý giữ nguyên giá bán lẻ tối đa so với kỳ trước.

Xăng E5 RON92 giảm 447 đồng/lít, còn 22.504 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, giá không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 555 đồng/lít lên 27.025 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít lên 26.932 đồng/lít.

Dầu mazút giảm 340 đồng/kg, còn 18.661 đồng/kg.