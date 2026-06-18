Giá xăng dầu hôm nay 18/6/2026: Xăng E10 RON 95 giảm còn 20.750 đồng/lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 18/6/2026. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95 giảm mạnh hơn 1.300 đồng, chính thức lùi sâu dưới mốc 21.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố kỳ điều hành giá xăng dầu mới, áp dụng từ 15h ngày 18/6/2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng và dầu đều được điều chỉnh đi xuống, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường năng lượng quốc tế trong thời gian qua.

Chi tiết biểu giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 18/6/2026

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định giảm mạnh giá bán lẻ các mặt hàng. Cụ thể, xăng E10 RON 95 ghi nhận mức giảm 1.310 đồng/lít, đưa giá bán về mức 20.750 đồng/lít. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng mặt hàng này lùi sâu xuống dưới mốc 21.000 đồng/lít.

Dưới đây là bảng tổng hợp giá xăng dầu chi tiết:

Mặt hàng Giá mới từ 15h ngày 18/6/2026 Mức thay đổi Xăng E5 RON 92 20.120 đồng/lít Giảm 1.210 đồng/lít Xăng E10 RON 95 20.750 đồng/lít Giảm 1.310 đồng/lít Dầu diesel 23.530 đồng/lít Giảm 2.340 đồng/lít Dầu mazut 16.680 đồng/kg Giảm 1.920 đồng/kg

Đáng chú ý, dầu diesel là mặt hàng có mức biến động mạnh nhất với giá trị giảm tuyệt đối lên tới 2.340 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức chênh lệch giá giữa xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95 được duy trì ở mức 630 đồng/lít, tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho dòng xăng sinh học E5.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Song song với việc điều chỉnh giá, cơ quan điều hành cũng thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) nhằm tạo dư địa cho các kỳ điều hành tiếp theo. Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít, dầu diesel là 800 đồng/lít và dầu mazut là 650 đồng/lít.

Việc sử dụng công cụ quỹ được đánh giá là cần thiết để hạn chế các cú sốc giá từ thị trường thế giới, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị tại các khu vực cung ứng dầu mỏ vẫn còn nhiều biến số khó lường.

Áp lực từ thị trường dầu mỏ quốc tế

Đà giảm của giá xăng dầu trong nước chịu tác động trực tiếp từ sự hạ nhiệt của thị trường thế giới. Thông tin về thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã mở ra kỳ vọng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đồng thời gia tăng nguồn cung dầu từ Iran vào thị trường toàn cầu.

Tại thị trường Mỹ, dầu WTI đã lùi về ngưỡng 75 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Trong khi đó, dầu Brent cũng giảm xuống gần 78 USD/thùng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ dư cung dài hạn khi nguồn cung toàn cầu có thể tăng thêm 8 triệu thùng/ngày vào năm 2027, vượt xa mức tăng nhu cầu dự kiến.

Biến động của các mặt hàng năng lượng khác

Bên cạnh dầu thô, nhiều mặt hàng năng lượng khác cũng ghi nhận xu hướng giảm giá:

Khí tự nhiên: Giảm hơn 3%, giao dịch quanh mức 3,12 USD/MMBtu do hoạt động bảo dưỡng tại các nhà máy xuất khẩu LNG.

Giảm hơn 3%, giao dịch quanh mức 3,12 USD/MMBtu do hoạt động bảo dưỡng tại các nhà máy xuất khẩu LNG. Xăng giao sau (New York): Duy trì dưới mức 2,90 USD/gallon, thấp nhất trong ba tháng.

Duy trì dưới mức 2,90 USD/gallon, thấp nhất trong ba tháng. Dầu Urals (Nga): Giảm xuống dưới 65 USD/thùng khi thị trường kỳ vọng vào sự trở lại của dầu Iran.

Giảm xuống dưới 65 USD/thùng khi thị trường kỳ vọng vào sự trở lại của dầu Iran. Methanol: Giảm 1,81%, xuống mức 2.877 Nhân dân tệ/tấn.

Nhìn chung, giá xăng dầu trong nước đang hưởng lợi từ đà giảm của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định diễn biến giá trong thời gian tới vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào tiến độ thực thi thỏa thuận Mỹ - Iran và các quyết định sản lượng từ liên minh OPEC+.