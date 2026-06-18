Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Giá bán lẻ giữ ổn định, dầu thế giới dưới 80 USD/thùng Sáng 18/6, giá xăng dầu trong nước duy trì mức thấp sau kỳ điều chỉnh giảm. Thị trường thế giới biến động nhẹ khi dầu Brent dao động sát mốc 80 USD/thùng.

Ghi nhận lúc 6h00 ngày 18/6/2026, thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì đà ổn định sau phiên điều chỉnh giảm mạnh từ kỳ điều hành trước. Trong khi đó, giá năng lượng thế giới đang chịu áp lực đan xen giữa rủi ro địa chính trị và cảnh báo dư cung từ các tổ chức quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 18/6/2026

Hiện tại, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đang được áp dụng theo mức giá niêm yết từ ngày 11/6. Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý đã thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) với mức 100 đồng/lít đối với xăng sinh học và 200 đồng/lít (hoặc kg) đối với các mặt hàng dầu.

Cụ thể, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex và các doanh nghiệp đầu mối được duy trì như sau:

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay Petrolimex

Tại hệ thống PVOIL, giá bán lẻ các mặt hàng phổ biến được ghi nhận cụ thể:

Mặt hàng Giá bán lẻ (Đồng/lít) Biến động so với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 22.060 -270 Xăng E5 RON 92-II 21.330 -450 Dầu DO 0,05S-II 25.870 -990 Dầu DO 0,001S-V 27.130 -990

Đối với Mipecorp và Thalexim, giá bán có sự phân tách theo vùng cung ứng. Tại Vùng 1 (gần cảng tiếp nhận), xăng E10 RON 95-III ở mức 22.060 đồng/lít; trong khi tại Vùng 2 (xa cảng), mức giá này lên tới 22.500 đồng/lít. Tương tự, dầu Diesel 0,001S mức 5 dao động từ 27.130 đồng đến 27.670 đồng/lít tùy khu vực.

Thị trường thế giới: Dầu thô biến động quanh ngưỡng 77-80 USD

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô WTI ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 1,5%, vượt ngưỡng 77 USD/thùng. Dầu Brent cũng tiến sát mốc 80 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là các thông tin liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng đến dòng chảy cung ứng tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đang bị kìm hãm bởi báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Tổ chức này cảnh báo nguy cơ dư cung trầm trọng trong trung hạn. Dự báo đến năm 2027, nguồn cung toàn cầu có thể tăng thêm 8 triệu thùng/ngày, vượt xa mức tăng trưởng nhu cầu dự kiến chỉ khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Diễn biến các mặt hàng năng lượng khác

Bên cạnh dầu thô, nhiều mặt hàng năng lượng khác cũng ghi nhận sự điều chỉnh:

Khí tự nhiên: Giảm hơn 3%, xuống còn 3,12 USD/MMBtu do hoạt động xuất khẩu LNG suy yếu vì bảo trì nhà máy.

Giảm hơn 3%, xuống còn 3,12 USD/MMBtu do hoạt động xuất khẩu LNG suy yếu vì bảo trì nhà máy. Uranium: Duy trì ổn định quanh mức 85 USD/pound, được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các trung tâm dữ liệu AI.

Duy trì ổn định quanh mức 85 USD/pound, được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các trung tâm dữ liệu AI. Than nhiệt: Giảm về mức 145 USD/tấn khi áp lực chuyển đổi năng lượng hạ nhiệt.

Giảm về mức 145 USD/tấn khi áp lực chuyển đổi năng lượng hạ nhiệt. Dầu Urals (Nga): Giảm xuống dưới 65 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

Tại thị trường Mỹ, dự trữ dầu chiến lược đã xuống mức thấp nhất trong vòng 43 năm. Trong khi đó, giá xăng kỳ hạn tại NY Harbor vẫn giữ dưới mức 2,90 USD/gallon, phản ánh kỳ vọng nguồn cung từ khu vực Trung Đông sẽ sớm được khôi phục nếu các thỏa thuận ngoại giao đạt tiến triển.