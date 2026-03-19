Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026: Giá dầu thô tăng kéo giá vàng giảm Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026: Giá dầu thế giới tăng đến 5%, trong nước dự báo điều chỉnh trái chiều vào chiều nay. Ở chiều ngược lại, giá vàng giảm xuống còn 4844 USD

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026: Dầu thế giới tăng đến 5%

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 ghi nhận xu hướng tăng trên diện rộng. Dầu thô WTI đạt 98,067 USD/thùng, tăng 1,857 USD tương đương 1,93%.

Dầu Brent tăng mạnh lên 108,501 USD/thùng, tăng 5,08 USD tương đương 4,91%. Giá xăng thành phẩm cũng tăng lên 3,1824 USD, tương ứng mức tăng 1,89% trong ngày.

Ở chiều ngược lại, giá vàng giảm 3,2% xuống còn 4.844,20 USD/ounce, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Hợp đồng vàng tương lai cũng giảm xuống 4.845,50 USD/ounce.

Diễn biến trái chiều giữa vàng và dầu phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước triển vọng lãi suất của Mỹ và nguy cơ khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông. Hai yếu tố này đang chi phối mạnh tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026.

Không chỉ giá dầu thô tăng, nhiều loại nhiên liệu khác cũng ghi nhận đà đi lên. Khí tự nhiên đạt 3,0514 USD, tăng 0,61%. Dầu sưởi tăng mạnh 5,20% lên 4,2246 USD.

Ethanol tăng 2,14% lên 1,91 USD. Naphtha tăng 1,12% lên 824,35 USD. Propane tăng nhẹ 0,53% lên 0,77 USD. Methanol tăng 2,34% lên 2.926 USD.

Uranium cũng tăng 0,41% lên 86,50 USD. Trong khi đó, than giảm nhẹ 0,19% xuống còn 134,75 USD và dầu Urals giảm 1,57% xuống 92,39 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 trong nước theo Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 tại thị trường trong nước được áp dụng theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex, đã bao gồm thuế GTGT, riêng mazút là giá bán buôn.

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026: Diễn biến điều hành gần nhất

Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 trong nước đang áp dụng theo kỳ điều hành có hiệu lực từ 0h30 ngày 14/3/2025. Cơ quan quản lý giữ nguyên giá bán lẻ tối đa so với kỳ trước.

Xăng E5 RON92 giảm 447 đồng/lít, còn 22.504 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, giá không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 555 đồng/lít lên 27.025 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít lên 26.932 đồng/lít.

Dầu mazút giảm 340 đồng/kg, còn 18.661 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 19/3, giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 được dự báo sẽ có sự điều chỉnh trái chiều. Xăng RON95 có thể tăng khoảng 1.340 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.240 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel có thể giảm 450 đồng/lít, dầu hỏa giảm 530 đồng/lít và dầu mazút giảm khoảng 570 đồng/kg.

Diễn biến giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 cho thấy thị trường trong nước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng tăng của dầu thế giới. Các yếu tố như lãi suất và rủi ro năng lượng toàn cầu tiếp tục là động lực chính khiến giá xăng dầu hôm nay 19/3/2026 biến động mạnh.