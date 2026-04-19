Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec

Giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026, bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026 tại Petrolimex

Theo bảng giá xăng dầu lúc 00h00 ngày 16/4/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026 tại PVOIL

TT Mặt hàng Giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026 (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 23.760 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 23.160 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 22.590 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 31.040 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 32.300 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00h00' ngày 16/4/2026, mức giá mới cụ thể như sau:

Mặt hàng

Đơn vị tính

(Đã bao gồm thuế GTGT)

Tại vùng 1

Tại vùng 2

Xăng RON 95 - III

Đồng/lít

23.760

24.230

Xăng E5 RON 92 - II

Đồng/lít

22.590

23.040

Điêzen 0,05S - II

Đồng/lít

31.040

31.660

Điêzen 0,001S - V

Đồng/kg

32.300

32.940



Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/4/2026 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 16.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2642/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0032/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: