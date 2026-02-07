Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Giá xăng dầu thế giới nằm dưới 69 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 2/7 giữ nguyễn giá sau đợt giảm trước, E10 RON 95-III xuống dưới 20.000 đồng/lít; dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 trong nước tiếp tục duy trì mức mới sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 25/6. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại Vùng 1.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 2/7/2026

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt. Xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92-II còn 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II giảm mạnh 1.670 đồng/lít, xuống còn 21.860 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 1.800 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Đây là nhóm mặt hàng có mức giảm sâu hơn so với xăng trong kỳ điều hành này.

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 So với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Diesel 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục đứng ở mặt bằng thấp hơn sau đợt giảm chiều qua. Việc RON95 lùi xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 là điểm đáng chú ý nhất, trong khi nhóm dầu cũng giảm mạnh, góp phần kéo chi phí nhiên liệu đi xuống.

Tại PVOIL lúc 4h00 ngày 2/7/2026, giá bán lẻ xăng dầu đang được duy trì theo bảng giá mới. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II còn 21.860 đồng/lít, giảm 1.670 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V còn 23.960 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít.

Mặt hàng tại PVOIL Giá bán lẻ lúc 6h00 Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.960 đồng/lít -1.470 đồng/lít

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ cũng đang được duy trì theo mức đã điều chỉnh. Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá 20.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.370 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.730 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,001S-V có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,05S-II ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2.

Mặt hàng tại Petrolimex Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít Xăng sinh học E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít 19.730 đồng/lít Điêzen 0,001S-V 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít Điêzen 0,05S-II 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít 21.300 đồng/lít Mazút No2B 3,5S 15.030 đồng/kg 15.330 đồng/kg Mazút 180cst 0,5S RMG 19.030 đồng/kg 19.410 đồng/kg

Tại hệ thống Thalexim, giá xăng dầu cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 ghi nhận xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2.

Giá xăng dầu tại Thalexim Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít

Thị trường năng lượng thế giới hôm nay 2/7/2026

Nhóm dầu mỏ: Dầu thô giảm dưới 69 USD/thùng, dầu Brent về quanh 72 USD/thùng và dầu Urals Nga rơi dưới 60 USD/thùng. Áp lực chính đến từ kỳ vọng Mỹ - Iran hạ nhiệt căng thẳng, vận tải qua eo biển Hormuz cải thiện và nguồn cung Iran, Nga tăng mạnh.

Nhóm nhiên liệu tiêu dùng: Xăng Mỹ giữ quanh 2,90 USD/gallon, hướng tới mức giảm 6% trong tháng và 10% trong quý II. Dầu sưởi Mỹ giao dịch quanh 3,20 USD/gallon, có thể mất 13% trong tháng và khoảng 20% trong quý II.

Nhóm khí đốt và than: Khí tự nhiên Mỹ ở quanh 3,20 USD/MMBtu nhờ nhu cầu điện tăng trong đợt nắng nóng. Than nhiệt giảm dưới 130 USD/tấn khi thị trường kỳ vọng nguồn cung Trung Đông ổn định trở lại.

Nhóm hóa phẩm - năng lượng phụ trợ: Ethanol tăng lên 1,88 USD/gallon, naphtha tăng lên 616,74 USD/tấn, propane giảm còn 0,72 USD/gallon và methanol giảm về 2.382 CNY/tấn.

Nhóm năng lượng hạt nhân: Uranium duy trì gần 85 USD/pound. Giá đi ngang sau nhịp tăng đầu năm, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu điện từ các dự án AI, trung tâm dữ liệu và kế hoạch mở rộng điện hạt nhân tại nhiều nước.