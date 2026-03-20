Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026 tăng từ 23h ngày 19/3, RON 95 vượt 30000 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026 tăng từ 23h ngày 19/3, RON95 lên 30.690 đồng/lít; dầu hỏa tăng gần 9.000 đồng do giá năng lượng thế giới leo thang

Giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026 tại thị trường trong nước được áp dụng theo quyết định điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính, có hiệu lực từ 23h ngày 19/3/2026. Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN gửi các doanh nghiệp đầu mối và phân phối để triển khai mức giá mới.

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 30.690 + 5.120 Xăng E5 RON 92 27.170 + 4.670 Dầu diesel 33.420 + 6.400 Dầu hoả 35.920 + 8.990 Dầu mazut 22.180 + 3.520

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 3.000 - 4.000 đồng/lít (kg) để kìm đà tăng. Cụ thể, xăng sinh học và xăng không chì được chi 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Dù giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026 tăng mạnh và xăng RON95-III đã vượt 30.000 đồng/lít, mức giá hiện tại vẫn chưa chạm đỉnh lịch sử tháng 6/2022 khi RON95 từng gần 33.000 đồng/lít, nhưng thị trường đang tiến sát vùng đỉnh cũ.

Cập nhật trên các trang Trading Economics và Oil Price, giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 11 USD/thùng, lên 119,13 USD/thùng, tiệm cận đỉnh 3,5 năm. Tính đến 5h ngày 20/3/2026, Brent giao dịch ở mức 113,40 USD/thùng, tăng 6,02 USD, tương đương 5,6%.

Dầu WTI của Mỹ tăng nhẹ 0,1%, lên 96,39 USD/thùng, sau khi có lúc chạm 100,02 USD/thùng trong phiên trước. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực trực tiếp lên giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026 trong nước.

Nhiều loại nhiên liệu khác cũng tăng giá trong ngày. Khí tự nhiên tăng 3,19% lên 3,1627 USD; xăng thành phẩm tăng 0,29% lên 3,1076 USD; dầu sưởi tăng 3,20% lên 4,3322 USD.

Than đá tăng 3,41% lên 139,35 USD; ethanol tăng 2,09% lên 1,95 USD; naphtha tăng 2,54% lên 845,30 USD. Propane gần như đi ngang khi chỉ tăng 0,12% lên 0,77 USD.

Ở chiều ngược lại, uranium giảm 1,16% xuống 85,50 USD. Trong khi đó, methanol tăng mạnh 5,50% lên 3.087,00 USD và dầu Urals tăng tới 12,38% lên 103,83 USD.

Không chỉ dầu, giá khí đốt tại châu Âu cũng tăng tới 35%, trong khi giá dầu có thời điểm tăng tới 10% trong ngày. Thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung kéo dài, tiếp tục gây áp lực lên giá xăng dầu hôm nay 20/3/2026.