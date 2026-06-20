Giá xăng dầu hôm nay 20/6: GIANGNAMPETROL, Petrolimex, PVOIL Mipec
Giá xăng dầu hôm nay 20/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL chi nhánh Đà Nẵng.
Bảng giá xăng dầu lúc 4h15 hôm nay 20/6/2026 tại Petrolimex
Theo cập nhật giá xăng dầu lúc 4h15 ngày 20/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:
Bảng giá xăng dầu cập nhật 4h15 hôm nay 20/6/2026 tại PVOIL
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 18/06/2026(Đồng/lít thực tế)
|Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng E10 RON 95-III
|20.750 đ
|-1310
|2
|Xăng E5 RON 92-II
|20.120 đ
|-1210
|3
|Dầu DO 0,05S-II
|23.530 đ
|-2340
|4
|Dầu DO 0,001S-V
|25.430 đ
|-1700
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu mới nhất lúc 4h15 hôm nay 20/6/2026 tại Mipecorp
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá mới cụ thể như sau: Đang cập nhật