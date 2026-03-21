Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026: Dầu Brent 110,27 USD/thùng, xăng RON95 ở mức 30.690 đồng Giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026: Giá dầu Brent ở mức 110,27 USD/thùng. Trong nước, giá xăng RON95-III duy trì 30.690 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh gần nhất tối 19/3

Giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận mức tăng ở cả hai chuẩn dầu quan trọng. Cụ thể, lúc 6h30, giá dầu Brent giao ngay tăng 1,62 USD, lên 110,27 USD/thùng. Dầu WTI giao ngay tăng 2,37 USD, lên 97,92 USD/thùng, còn hợp đồng WTI tháng 5 đạt 97,05 USD/thùng.

Diễn biến này cho thấy giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 đang bị chi phối chủ yếu bởi yếu tố nguồn cung. Trong tuần, giá dầu Brent hướng tới mức tăng khoảng 6%, còn WTI tháng gần nhất vẫn thấp hơn khoảng 1,3% so với tuần trước. Khoảng cách giữa hai chuẩn giá dầu đã nới rộng lên mức cao nhất trong 11 năm.

Dữ liệu thị trường cho thấy giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 phản ánh xu hướng tăng trên diện rộng của nhóm năng lượng. Giá xăng đạt 3,2501 USD, tăng 3,93%. Dầu sưởi ở mức 4,5463 USD, tăng 4,71%. Than đá đạt 145,20 USD, tăng 4,20%.

Một số mặt hàng khác cũng ghi nhận mức tăng. Naphtha đạt 861,08 USD, tăng 1,87%. Propane ở mức 0,78 USD, tăng 1,72%. Dầu Urals tăng lên 110,73 USD, tương ứng mức tăng 6,65%.

Ở chiều giảm, khí tự nhiên xuống 3,0775 USD, giảm 2,80%. Ethanol giảm 0,25%, uranium giảm 0,99% và methanol giảm 1,93%.

Diễn biến này cho thấy giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 không chỉ phụ thuộc vào dầu thô mà còn phản ánh biến động chung của toàn bộ thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 trong nước đang áp dụng theo mức điều chỉnh từ 23h00 ngày 19/3, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính ban hành văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN.

Theo mức giá hiện hành, xăng E5RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Cơ quan điều hành đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 3.000 đồng/lít đối với xăng, 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel, 3.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và 3.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Nhìn vào diễn biến hiện tại, giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 trong nước đang phản ánh tác động từ đợt điều chỉnh trước đó. Đồng thời, xu hướng giá xăng dầu hôm nay 21/3/2026 trên thế giới vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố nguồn cung và biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.