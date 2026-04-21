Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec

Quốc Duẩn 21/04/2026 05:15

Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026, bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026 tại Petrolimex

Theo bảng giá xăng dầu lúc 00h00 ngày 16/4/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026 tại PVOIL

TTMặt hàngGiá xăng dầu hôm nay 21/4/2026 (Đồng/lít thực tế)
1Xăng RON 95-III23.760 đ
2Xăng E10 RON 95-III23.160 đ
3Xăng E5 RON 92-II22.590 đ
4Dầu DO 0,05S-II31.040 đ
5Dầu DO 0,001S-V32.300 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00h00' ngày 16/4/2026, mức giá mới cụ thể như sau:

Mặt hàng
Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
Tại vùng 1
Tại vùng 2
Xăng RON 95 - III
Đồng/lít
23.760
24.230
Xăng E5 RON 92 - II
Đồng/lít
22.590
23.040
Điêzen 0,05S - II
Đồng/lít
31.040
31.660
Điêzen 0,001S - V
Đồng/kg
32.300
32.940

Bảng giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 16.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2642/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0032/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2026: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO