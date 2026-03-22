Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 22/3/2026: Giá dầu thế giới vượt 112 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 22/3/2026 cập nhật lúc 5h30: Giá dầu thế giới vượt 112 USD/thùng và nguồn cung toàn cầu chịu áp lực lớn

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 22/3/2026

Giá xăng dầu hôm nay 22/3/2026 theo mức giá tại kỳ điều hành ngày 19/3/2026 theo văn bản số 1825/BCT-TTTN của liên Bộ Công Thương – Tài chính, được áp dụng theo mức trần bán lẻ tối đa:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít

Dầu diesel 0,05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3,5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg

Tại kỳ điều hành này, cơ quan tiếp tục chi Quỹ Bình ổn từ 3.000 – 4.000 đồng/lít (kg). Cụ thể

Xăng (E5 và RON95): 3.000 đồng/lít

Dầu diesel: 4.000 đồng/lít

Dầu hỏa: 3.000 đồng/lít

Dầu mazut: 3.000 đồng/kg

Quỹ Bình ổn tiếp tục đóng vai trò điều tiết nhằm giảm bớt tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới

Thị trường quốc tế ghi nhận giá dầu tiếp tục leo thang khi căng thẳng Trung Đông gia tăng. Dầu WTI tiến sát 98 USD/thùng, trong khi dầu Brent vượt 112 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Dù đã xả khoảng 400 triệu thùng dầu dự trữ, thị trường vẫn lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi lưu lượng tàu chở dầu giảm mạnh.

Tại Mỹ, giá xăng tương lai vượt 3,2 USD/gallon, tăng hơn 6% trong tuần và khoảng 30% trong tháng. Giá dầu sưởi cũng vượt 4,5 USD/gallon, tăng hơn 60% trong tháng.

Thị trường kỳ vọng khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Iran có thể bổ sung khoảng 140 triệu thùng dầu nhằm hạ nhiệt giá.

Giá các mặt hàng năng lượng khác

Than đá: vượt 140 USD/tấn

Ethanol: khoảng 2 USD/gallon, tăng gần 15%

Naphtha: 861 USD/tấn, tăng hơn 50%

Propane: 0,78 USD/gallon, tăng gần 20%

Methanol: 3.102 CNY/tấn, tăng gần 38%

Dầu Urals: 110,73 USD/thùng, tăng hơn 90%

Uranium: khoảng 85 USD/pound

Giá khí đốt tại châu Âu cũng tăng lên mức cao nhất trong 3 năm sau các cuộc tấn công vào cơ sở LNG tại Qatar, buộc nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng than.

Nhìn chung, giá xăng dầu hôm nay 22/3/2026 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bức tranh năng lượng toàn cầu đầy biến động, trong khi cơ quan quản lý trong nước tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn để giảm tác động tới nền kinh tế.