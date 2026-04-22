Giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec
Giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026, bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.
Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026 tại Petrolimex
Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026 tại PVOIL
|TT
|Mặt hàng
|Giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026 (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng RON 95-III
|23.040 đ
|2
|Xăng E10 RON 95-III
|22.350 đ
|3
|Xăng E5 RON 92-II
|21.930 đ
|4
|Dầu DO 0,05S-II
|27.850 đ
|5
|Dầu DO 0,001S-V
|29.110 đ
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026 tại Mipecorp
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 16h00' ngày 21/4/2026, mức giá mới cụ thể như sau:
|Mặt hàng
|Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
|Tại vùng 1
|Tại vùng 2
|Xăng RON 95 - III
|Đồng/lít
|23.040
|23.500
|Xăng E5 RON 92 - II
|Đồng/lít
|21.930
|22.360
|Điêzen 0,05S - II
|Đồng/lít
|27.850
|28.400
|Điêzen 0,001S - V
|Đồng/kg
|29.110
|29.690
Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/4/2026 tại GIANGNAMPETROL
Ngày 21.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2642/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0033/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: