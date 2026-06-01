Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 22/6: GIANGNAMPETROL, Petrolimex, PVOIL Mipec Giá xăng dầu hôm nay 22/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL chi nhánh Đà Nẵng.

Bảng giá xăng dầu lúc 4h15 hôm nay 22/6/2026 tại Petrolimex

Theo cập nhật giá xăng dầu lúc 4h15 ngày 22/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

Bảng giá xăng dầu cập nhật 4h15 hôm nay 22/6/2026 tại PVOIL

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 18/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 20.750 đ -1310 2 Xăng E5 RON 92-II 20.120 đ -1210 3 Dầu DO 0,05S-II 23.530 đ -2340 4 Dầu DO 0,001S-V 25.430 đ -1700

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu mới nhất lúc 4h15 hôm nay 22/6/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá mới cụ thể như sau: Đang cập nhật

Bảng giá xăng dầu hiện tại lúc 4h15 hôm nay 18/6/2026 tại GIANGNAMPETROL