Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026: Dầu Brent giữ mức trên 112 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026: Giá dầu Brent giữ mức trên 112 USD/thùng, nguồn cung toàn cầu đối mặt rủi ro lớn từ Trung Đông

Giá dầu thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá dầu ghi nhận mức tăng mạnh khi dầu Brent vượt 112 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa năm 2022, trong khi dầu WTI tiến sát mốc 98 USD/thùng.

Dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã xả 400 triệu thùng dầu dự trữ, nhưng giá xăng dầu vẫn chịu áp lực tăng do lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh.

Yếu tố rủi ro địa chính trị đang tạo ra “phí rủi ro” lớn, khiến các biện pháp can thiệp khẩn cấp không đủ sức hạ nhiệt thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026 còn chịu ảnh hưởng từ biến động mạnh của các loại nhiên liệu khác.

Tại Mỹ, giá xăng tương lai vượt 3,2 USD/gallon, tăng 30% trong một tháng do tắc nghẽn vận chuyển và nhu cầu tăng cao.

Dầu sưởi tăng kỷ lục 60% trong tháng, phản ánh tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trên thị trường.

Ngược lại, giá khí đốt tự nhiên giảm xuống dưới 3,1 USD/MMBtu khi thị trường kỳ vọng Mỹ nới lỏng trừng phạt để giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu Iran đang lưu giữ trên biển.

Báo cáo từ EIA cũng cho thấy dự trữ khí đốt tăng nhẹ khi nhu cầu sưởi ấm giảm dần.

Sự gián đoạn của dầu khí khiến giá than vượt 140 USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2024.

Nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Á buộc phải quay lại sử dụng điện than để bù đắp thiếu hụt năng lượng sau các cuộc tấn công vào cơ sở LNG tại Qatar.

Các mặt hàng năng lượng khác cũng biến động mạnh, như dầu Urals đạt 110,73 USD/thùng (+91,64%), Naphtha 873,74 USD/tấn (+55,03%), Methanol 3.102 CNY/tấn (+37,99%).

Trong khi đó, Uranium ở mức 85 USD/pound và vẫn duy trì xu hướng tích cực dài hạn.

Giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026 trong nước

Trong nước, giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026 đang áp dụng mức giá mới sau kỳ điều hành ngày 19/3 theo văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN của Bộ Công Thương.

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít

Dầu mazut 180 CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg

Từ 23h ngày 19/3, giá xăng dầu hôm nay 23/3/2026 đã tăng đồng loạt sau khi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Mức chi quỹ gồm: xăng sinh học 3.000 đồng/lít, xăng không chì 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hỏa 3.000 đồng/lít, dầu mazut 3.000 đồng/kg.