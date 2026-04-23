Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Giá dầu diesel còn 26.690 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 23/4/2026 tiếp tục giảm, xăng E5 còn 21.830 đồng/lít, RON 95 là 22.880 đồng/lít, diesel giảm sâu còn 26.690 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 23/4/2026 tiếp tục giảm, trong đó xăng E5 RON 92 còn 21.830 đồng/lít và RON 95 ở mức 22.880 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh về 26.690 đồng/lít, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Giá xăng dầu đang duy trì xu hướng đi xuống khi thị trường trong nước điều chỉnh theo diễn biến quốc tế và chính sách điều hành.

Giá xăng dầu hôm nay trong nước

Giá xăng dầu hôm nay được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h ngày 23/4/2026. Mức giảm áp dụng cho nhiều mặt hàng xăng và dầu.

Xăng E5 RON 92 giảm 100 đồng/lít, xuống còn 21.830 đồng/lít. Xăng RON 95 giảm 160 đồng/lít, còn 22.880 đồng/lít. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của mặt hàng xăng.

Dầu diesel giảm mạnh 1.160 đồng/lít, xuống còn 26.690 đồng/lít. Dầu mazut giảm 820 đồng/kg, còn 18.810 đồng/kg. Giá dầu hiện đã giảm 5 phiên liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước hiện đang ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới. Xu hướng giảm liên tục giúp giảm chi phí vận tải và sản xuất.

Chủng loại Giá từ 15h ngày 23/4 (đồng/lít hoặc kg) Thay đổi Xăng E5 RON 92 21.830 đồng/lít -100 Xăng RON 95 22.880 đồng/lít -160 Dầu diesel 26.690 đồng/lít -1.160 Dầu mazut 18.810 đồng/kg -820

Quỹ bình ổn và điều hành giá

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều hành theo cơ chế không chi sử dụng quỹ bình ổn nhưng vẫn trích lập quỹ. Mức trích quỹ đối với dầu diesel và dầu mazut là 400 đồng/lít.

Cơ chế này giúp duy trì nguồn lực dự phòng để ổn định giá trong các kỳ điều hành tiếp theo. Giá xăng dầu vì vậy có thể được kiểm soát tốt hơn khi thị trường biến động mạnh.

Vì sao giá xăng dầu giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay giảm do xu hướng hạ nhiệt của giá dầu thế giới và nhu cầu tiêu thụ chưa tăng mạnh. Đây là yếu tố chính kéo giá trong nước đi xuống.

Giá dầu giảm nhiều phiên liên tiếp cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau thời gian biến động mạnh. Khi nguồn cung ổn định hơn, áp lực tăng giá giảm đáng kể.

Giá xăng dầu hiện phản ánh sự cân bằng mới giữa cung và cầu, với mức giá thấp hơn so với giai đoạn trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay đi kèm với động thái tăng cường quản lý thị trường. Bộ Công Thương đã yêu cầu kiểm tra gần 200 doanh nghiệp phân phối xăng dầu trên cả nước.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc đảm bảo dự trữ bắt buộc và duy trì điều kiện kinh doanh. Mục tiêu là tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung và xử lý các hành vi đầu cơ.

Việc kiểm tra sẽ hoàn thành trước ngày 30/5 và kết quả được báo cáo trong đầu tháng 6. Đây là biện pháp nhằm giữ ổn định thị trường trong bối cảnh giá biến động.