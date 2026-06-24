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Giá xăng dầu hôm nay 24/6: GIANGNAMPETROL, Petrolimex, PVOIL Mipec

Văn Khoa 24/06/2026 04:00

Giá xăng dầu hôm nay 24/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL chi nhánh Đà Nẵng.

Bảng giá xăng dầu lúc 4h15 hôm nay 24/6/2026 tại Petrolimex

Theo cập nhật giá xăng dầu lúc 4h15 ngày 24/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

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Bảng giá xăng dầu cập nhật 4h15 hôm nay 24/6/2026 tại PVOIL

TTMặt hàngGiá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 18/06/2026(Đồng/lít thực tế)Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1Xăng E10 RON 95-III20.750 đ-1310
2Xăng E5 RON 92-II20.120 đ-1210
3Dầu DO 0,05S-II23.530 đ-2340
4Dầu DO 0,001S-V25.430 đ-1700

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu mới nhất lúc 4h15 hôm nay 24/6/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá mới cụ thể như sau: Đang cập nhật

Bảng giá xăng dầu hiện tại lúc 4h15 hôm nay 18/6/2026 tại GIANGNAMPETROL

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              Giá xăng dầu hôm nay 24/6: GIANGNAMPETROL, Petrolimex, PVOIL Mipec
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