Giá xăng dầu hôm nay 25/3/2026: Giá xăng dầu thế giới hôm nay giảm sâu dưới 100 USD

Giá xăng dầu hôm nay 25/3/2026 ghi nhận diễn biến giảm mạnh trên thị trường thế giới, khi giá dầu thô đồng loạt rơi xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Cập nhật lúc 12h00, giá dầu thô quốc tế đảo chiều giảm sâu sau phiên tăng trước đó.

Dầu WTI giảm khoảng 4,13%, lùi về dưới 88,53 USD/thùng.

Dầu Brent giảm 4,97%, giao dịch quanh mức 99,28 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông.

Thị trường nhiên liệu biến động trái chiều

Khí đốt tự nhiên tăng nhẹ lên khoảng 2,90 USD/MMBtu.

Trong khi đó, giá xăng và dầu sưởi tương lai cùng giảm mạnh hơn 5-6% trong phiên sáng.

Tuy vậy, tính từ đầu tháng, giá xăng vẫn tăng hơn 30% và dầu sưởi tăng hơn 50%.

Giá than đá giảm về khoảng 140 USD/tấn, rút khỏi mức đỉnh trong 17 tháng.

Nguyên liệu năng lượng vẫn duy trì mức cao

Naphtha đạt 850,25 USD/tấn, tăng mạnh 49,07% trong vòng một tháng.

Ethanol duy trì ở mức 2 USD/Gal, tăng 14,61% so với cùng kỳ năm trước.

Propane tăng lên 0,79 USD/Gal, phản ánh nhu cầu tích trữ nhiên liệu.

Tổng thể, giá xăng dầu thế giới hôm nay 25/3/2026 cho thấy thị trường đang biến động mạnh với xu hướng giảm của dầu thô nhưng phân hóa ở các nhóm nhiên liệu.