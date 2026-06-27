Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 27/6: RON95 duy trì mức giá 19.910 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 27/6 giảm đồng loạt, E10 RON 95-III xuống dưới 20.000 đồng/lít; dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Giá xăng dầu hôm nay 27/6/2026 trong nước tiếp tục duy trì mức mới sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 25/6. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại Vùng 1.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 27/6/2026

Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 27/6/2026 trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt. Xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92-II còn 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II giảm mạnh 1.670 đồng/lít, xuống còn 21.860 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 1.800 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Đây là nhóm mặt hàng có mức giảm sâu hơn so với xăng trong kỳ điều hành này.

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 27/6/2026 So với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Diesel 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục đứng ở mặt bằng thấp hơn sau đợt giảm chiều qua. Việc RON95 lùi xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 là điểm đáng chú ý nhất, trong khi nhóm dầu cũng giảm mạnh, góp phần kéo chi phí nhiên liệu đi xuống.

Tại PVOIL lúc 6h00 ngày 27/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu đang được duy trì theo bảng giá mới. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II còn 21.860 đồng/lít, giảm 1.670 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V còn 23.960 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít.

Mặt hàng tại PVOIL Giá bán lẻ lúc 6h00 Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.960 đồng/lít -1.470 đồng/lít

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ cũng đang được duy trì theo mức đã điều chỉnh. Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá 20.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.370 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.730 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,001S-V có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,05S-II ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2.

Mặt hàng tại Petrolimex Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít Xăng sinh học E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít 19.730 đồng/lít Điêzen 0,001S-V 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít Điêzen 0,05S-II 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít 21.300 đồng/lít Mazút No2B 3,5S 15.030 đồng/kg 15.330 đồng/kg Mazút 180cst 0,5S RMG 19.030 đồng/kg 19.410 đồng/kg

Tại hệ thống Thalexim, giá xăng dầu cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 ghi nhận xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2.

Giá xăng dầu tại Thalexim Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 27/6/2026: WTI quanh 69 USD/thùng, Brent dưới 73 USD/thùng

Giá xăng dầu thế giới hôm nay ghi nhận xu hướng giảm ở nhiều mặt hàng năng lượng. Việc tàu thuyền qua eo biển Hormuz hoạt động trở lại giúp lo ngại thiếu hụt nguồn cung hạ nhiệt, kéo giá dầu thô, xăng và dầu sưởi đi xuống.

Giá dầu WTI giảm gần 4%, về quanh 69 USD/thùng, thấp nhất kể từ cuối tháng 2. Giá dầu Brent cũng lùi xuống dưới 73 USD/thùng, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh Ba Tư phục hồi và Saudi Arabia nối lại hoạt động nạp dầu tại Ras Tanura.

Giá khí đốt tự nhiên Mỹ đi ngược xu hướng khi tăng lên gần 3,35 USD/MMBtu. Mức giá này là vùng cao nhất từ đầu tháng 2, được hỗ trợ bởi nhu cầu điện tăng trong giai đoạn thời tiết nóng.

Giá xăng giao sau tại Mỹ giảm hơn 2%, xuống quanh 2,90 USD/gallon. Dữ liệu tồn kho cho thấy lượng xăng dự trữ tăng thêm 2,064 triệu thùng, đạt 216,3 triệu thùng.

Giá dầu sưởi New York giảm hơn 3%, xuống dưới 3,20 USD/gallon. Đà giảm của dầu thô và việc nguồn cung qua Hormuz nối lại tiếp tục gây sức ép lên mặt hàng này.

Giá than nhiệt giảm xuống dưới 145 USD/tấn, sau khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, làm nhu cầu chuyển đổi sang than suy yếu.

Giá ethanol đứng ở 1,87 USD/gallon, giảm 5,56% trong một tháng. Giá naphtha tăng 0,84%, lên 685,45 USD/tấn.

Giá propane tăng 2,75%, lên 0,72 USD/gallon. Giá uranium tại Mỹ giữ quanh 85 USD/pound, tiếp tục duy trì biên độ hẹp.

Giá methanol giảm 0,24%, còn 2.495 CNY/tấn. Giá dầu Urals của Nga rơi xuống dưới 65 USD/thùng, thấp nhất hơn 3 tháng.