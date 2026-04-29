Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 29/4/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL Giá xăng dầu hôm nay 29/4/2026: Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày.

Thị trường năng lượng trong nước ghi nhận mức giá niêm yết từ các đơn vị xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như Petrolimex, PVOIL, Mipecorp và GIANGNAMPETROL. Các mức giá dưới đây đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế bảo vệ môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 29/4 tại Petrolimex lúc 6h00

Số liệu được ghi nhận vào lúc 6h00 ngày 29/4/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 6h00 hôm nay 29/4 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2 Xăng không chì RON 95-III 22.880 23.330 Xăng sinh học E5 RON 92-II 21.830 22.260 Diezel 0,001S mức 5 26.690 27.220 Diezel 0,05S mức 2 27.950 28.500

Giá xăng dầu hôm nay 29/4 tại PVOIL cập nhật lúc 6h00

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 15h00 ngày 23/04/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Giá xăng dầu hôm nay 29/4/2026 (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 22.880 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 22.360 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 21.830 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 26.690 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 27.950 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 6h00 ngày 29/4 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 23.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2844/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0034/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: