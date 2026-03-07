Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026: Xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít, dầu thế giới tiếp tục lao dốc Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 trong nước giữ nguyên mức bán lẻ mới sau phiên điều chỉnh ngày 2/7, còn thị trường thế giới tiếp tục ghi nhận giá dầu thô giảm khoảng 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 3/7 tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên giảm mạnh

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng chính trong ngày 2/7/2026.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III hôm nay đang ở mức 20.410 đồng/lít sau phiên giảm 790 đồng/lít trong ngày 2/7. Xăng E5 RON 92 hiện giao dịch quanh mức 19.730 đồng/lít sau phiên giảm 1.050 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít trong phiên trước, xuống còn 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg trong ngày 2/7, còn 14.050 đồng/kg.

Mặt hàng Mức điều chỉnh ngày 2/7 Giá bán lẻ mới Xăng E10 RON 95-III Giảm 790 đồng/lít 20.410 đồng/lít Xăng E5 RON 92 Giảm 1.050 đồng/lít 19.730 đồng/lít Dầu diesel Giảm 690 đồng/lít 21.170 đồng/lít Dầu mazut Giảm 980 đồng/kg 14.050 đồng/kg

Kỳ điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động không đồng đều giữa các mặt hàng. Giá xăng thành phẩm giảm rõ hơn, còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ so với 7 ngày trước.

Theo liên Bộ, giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, xuống 100 USD/thùng. Dầu diesel tăng 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Riêng mazut giảm 5%, về 432,8 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, cơ quan điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu.

Mức trích lập cụ thể là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel. Riêng dầu mazut được trích lập ở mức 400 đồng/kg.

Việc trích lập quỹ diễn ra khi giá bán lẻ trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của một số mặt hàng trên thị trường thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 lúc 6h00 tại PVOIL

Tại PVOIL lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 02/07/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 20.410 đ -790 2 Xăng E5 RON 92-II 19.730 đ -1050 3 Dầu DO 0,05S-II 21.170 đ -690 4 Dầu DO 0,001S-V 23.270 đ -690

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 lúc 6h00 tại Petrolimex

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2036 tại Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 lúc 6h00 tại Thalexim

Tại Thalexim lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá cập nhật lúc 16:00 - 02/07/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 20.410 đ 20.810 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.170 đ 21.590 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.270 đ 23.730 đ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 3/7/2026 giảm thêm khoảng 2%

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô sáng 3/7 giảm khoảng 2%, về gần 67 USD/thùng. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp khi nguồn cung qua eo biển Hormuz phục hồi rõ hơn.

Dầu Brent lùi về gần 70 USD/thùng

Dầu Brent giảm khoảng 2%, giao dịch gần 70 USD/thùng. Dòng vận chuyển dầu qua Hormuz tăng trở lại làm giảm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

Dầu Urals của Nga giảm xuống dưới 60 USD/thùng, thấp nhất khoảng 4 tháng. Thị trường bớt căng thẳng khi rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông hạ nhiệt.

Nhiều mặt hàng năng lượng khác cũng giảm

Xăng Mỹ giảm về quanh 2,90 USD/gallon, sát vùng thấp nhất hơn 3 tháng. Dầu sưởi Mỹ giao dịch quanh 2,20 USD/gallon, chịu sức ép từ tồn kho sản phẩm chưng cất tăng cao hơn dự báo.

Khí tự nhiên Mỹ dao động gần 3,20 USD/MMBtu nhờ nhu cầu điện tăng trong mùa nắng nóng. Than nhiệt giảm xuống dưới 130 USD/tấn.

Ethanol giao dịch quanh 1,88 USD/gallon vào ngày 1/7. Naphtha giảm còn 613,74 USD/tấn, propane còn 0,70 USD/gallon, còn methanol xuống 2.370 CNY/tấn.