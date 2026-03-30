Giá xăng dầu hôm nay 30/3/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Thị trường năng lượng trong nước ghi nhận mức giá niêm yết từ các đơn vị xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như Petrolimex, PVOIL, Mipecorp và GIANGNAMPETROL. Các mức giá dưới đây đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế bảo vệ môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 30/3 tại Petrolimex lúc 5h15

Số liệu được ghi nhận vào lúc 5h15 ngày 30/3/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 5h15 hôm nay 30/3 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2 Xăng không chì RON 95-III 24330 24810 Xăng sinh học E5 RON 92-II 23320 23780 Diezel 0,001S mức 5 35640 36350 Diezel 0,05S mức 2 35440 36140

Giá xăng dầu hôm nay 30/3 tại PVOIL cập nhật lúc 5h15

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 0h00 ngày 27/03/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TT Mặt hàng Mức giá từ 0h ngày 27/03/2026 (Đồng/lít) 1 Xăng RON 95-III 24.330 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 23.690 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 23.320 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 35.440 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 35.640 đ

Giá xăng dầu hôm nay lúc 5h15 ngày 30/3 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 26/3/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2058/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0022/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: