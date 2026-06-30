Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Giá xăng dầu thế giới dao động quanh 70 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 30/6 giữ nguyễn giá sau đợt giảm trước, E10 RON 95-III xuống dưới 20.000 đồng/lít; dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 trong nước tiếp tục duy trì mức mới sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 25/6. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại Vùng 1.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 30/6/2026

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt. Xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92-II còn 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II giảm mạnh 1.670 đồng/lít, xuống còn 21.860 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 1.800 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Đây là nhóm mặt hàng có mức giảm sâu hơn so với xăng trong kỳ điều hành này.

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 So với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Diesel 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục đứng ở mặt bằng thấp hơn sau đợt giảm chiều qua. Việc RON95 lùi xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 là điểm đáng chú ý nhất, trong khi nhóm dầu cũng giảm mạnh, góp phần kéo chi phí nhiên liệu đi xuống.

Tại PVOIL lúc 4h00 ngày 30/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu đang được duy trì theo bảng giá mới. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II còn 21.860 đồng/lít, giảm 1.670 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V còn 23.960 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít.

Mặt hàng tại PVOIL Giá bán lẻ lúc 6h00 Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.960 đồng/lít -1.470 đồng/lít

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ cũng đang được duy trì theo mức đã điều chỉnh. Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá 20.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.370 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.730 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,001S-V có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,05S-II ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2.

Mặt hàng tại Petrolimex Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít Xăng sinh học E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít 19.730 đồng/lít Điêzen 0,001S-V 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít Điêzen 0,05S-II 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít 21.300 đồng/lít Mazút No2B 3,5S 15.030 đồng/kg 15.330 đồng/kg Mazút 180cst 0,5S RMG 19.030 đồng/kg 19.410 đồng/kg

Tại hệ thống Thalexim, giá xăng dầu cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 ghi nhận xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2.

Giá xăng dầu tại Thalexim Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 30/6 biến động trái chiều

Giá xăng dầu thế giới hôm nay tiếp tục phân hóa khi nhà đầu tư cân nhắc giữa rủi ro nguồn cung tại Trung Đông và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng sau các động thái ngoại giao mới giữa Mỹ và Iran.

Dầu thô phục hồi lên trên 70 USD/thùng, dầu Brent cũng vượt mốc 73 USD/thùng sau khi rơi về vùng thấp nhất trong 4 tháng. Đà tăng xuất hiện trong bối cảnh lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm, dù hoạt động vận tải thương mại đã dần nối lại sau giai đoạn căng thẳng cuối tuần.

Khí đốt tự nhiên Mỹ lùi về 3,18 USD/MMBtu, rời khỏi vùng cao nhất 3 tuần. Nguyên nhân chính đến từ dự báo thời tiết dịu hơn, kéo nhu cầu sử dụng điều hòa và điện khí giảm xuống. Dù vậy, lượng khí đưa tới các cảng xuất khẩu LNG tại vùng Vịnh Mỹ vẫn ở mức tích cực, đạt khoảng 17,3 tỷ feet khối/ngày trong tháng 6.

Xăng giao sau tại Mỹ nhích lên gần 2,99 USD/gallon, bám theo diễn biến tăng của dầu thô. Dầu sưởi Mỹ cũng vượt 3,20 USD/gallon do thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và tình trạng nhiều chủ tàu hạn chế đi qua Hormuz.

Ở chiều ngược lại, than nhiệt giảm xuống dưới 145 USD/tấn sau khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp tâm lý thị trường năng lượng bớt căng thẳng. Khi lo ngại thiếu hụt khí đốt giảm, nhu cầu chuyển sang sử dụng than tại châu Á và châu Âu cũng hạ nhiệt.

Ethanol tăng lên 1,90 USD/gallon trong phiên 26/6, cao hơn 1,60% so với phiên trước, nhưng vẫn giảm 4,76% trong vòng một tháng. Propane giảm về 0,71 USD/gallon, mất 0,81% trong ngày và giảm hơn 18% so với tháng trước.

Uranium đi ngang quanh 85 USD/pound trong tháng 6, duy trì biên độ hẹp sau khi xóa bớt đà tăng đầu năm. Triển vọng điện hạt nhân vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu điện lớn từ các trung tâm dữ liệu AI và kế hoạch mở rộng nguồn phát tại nhiều nền kinh tế.

Methanol giảm còn 2.470 CNY/tấn trong phiên 29/6, thấp hơn 1,00% so với phiên liền trước và giảm 18,88% trong một tháng. Dầu Urals của Nga cũng xuống dưới 60 USD/thùng, chạm vùng thấp nhất 4 tháng khi giá dầu quốc tế chịu áp lực từ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran.