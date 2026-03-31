Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 31/3/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL

Quốc Duẩn 31/03/2026 05:15

Giá xăng dầu hôm nay 31/3/2026: Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày. Giá

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 31/3/2026

Dữ liệu thị trường cho thấy giá dầu WTI ở mức 103,109 USD/thùng, tăng 3,48%. Giá xăng tăng 3,23%, than đá tăng 1,30% và ethanol tăng 1,60%. Ở chiều giảm, khí tự nhiên giảm 5,48%, dầu sưởi giảm 0,43% và methanol giảm 0,58%.

Thị trường năng lượng trong nước ghi nhận mức giá niêm yết từ các đơn vị xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như Petrolimex, PVOIL, Mipecorp và GIANGNAMPETROL. Các mức giá dưới đây đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế bảo vệ môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 31/3 tại Petrolimex lúc 5h15

Số liệu được ghi nhận vào lúc 5h15 ngày 31/3/2026, phân chia theo hai vùng cung ứng trọng điểm:

Bảng giá xăng dầu lúc 5h15 hôm nay 31/3 tại Mipecorp

Mức giá áp dụng cho các đại lý và cửa hàng thuộc hệ thống Mipecorp sau đợt điều chỉnh gần nhất:

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III2433024810
Xăng sinh học E5 RON 92-II2332023780
Diezel 0,001S mức 53564036350
Diezel 0,05S mức 23544036140

Giá xăng dầu hôm nay 31/3 tại PVOIL cập nhật lúc 5h15

Đơn vị PVOIL duy trì mức giá đã điều chỉnh từ thời điểm 0h00 ngày 27/03/2026 đối với các mặt hàng phổ thông:

TTMặt hàngMức giá từ 0h ngày 27/03/2026 (Đồng/lít)
1Xăng RON 95-III24.330 đ
2Xăng E10 RON 95-III23.690 đ
3Xăng E5 RON 92-II23.320 đ
4Dầu DO 0,05S-II35.440 đ
5Dầu DO 0,001S-V35.640 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu hôm nay lúc 5h15 ngày 31/3 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 26/3/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2058/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0022/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO