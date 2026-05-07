Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Dầu Mazut ở mức 1.145 đồng/kg

Giá xăng dầu hôm nay 7/5/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt: dầu mazut ở mức 21.172 đồng/kg, xăng RON 95-III ở mức 24.354 đồng/lít, riêng dầu diesel quay đầu giảm 678 đồng còn 27.494 đồng/lít từ 15h chiều nay.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính chính thức công bố kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 7/5/2026, đánh dấu kỳ điều chỉnh có biến động mạnh nhất ở mặt hàng dầu mazut. Cụ thể, dầu mazut 180CST 3.5S ở mức không cao hơn 21.172 đồng/kg, so với mức 20.027 đồng/kg trước đó.

Bình quân giá thành phẩm dầu mazut quốc tế trong kỳ tăng tới 6,5%, mức cao nhất trong nhóm các mặt hàng xăng dầu chính. Thị trường thế giới chịu tác động cộng hưởng từ xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt, việc UAE rời OPEC và OPEC+, cùng tình trạng vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz tiếp tục tắc nghẽn.

Ở mặt hàng xăng, giá xăng dầu kỳ này tiếp tục được điều chỉnh. Xăng RON 95-III có giá bán lẻ tối đa mới 24.354 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 lên 23.790 đồng/lít.

Trái ngược với xăng và mazut, dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít trong kỳ điều hành này, xuống còn không cao hơn 27.494 đồng/lít so với giá hiện hành 28.172 đồng/lít. Mức giảm này phản ánh giá thành phẩm dầu diesel thế giới giảm 2,6% trong kỳ.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục ngừng chi sử dụng và ngừng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện áp dụng giá mới không muộn hơn 15h ngày 7/5/2026 để bảo đảm tính đồng bộ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hoạt động giám sát hướng đến mục tiêu duy trì thị trường xăng dầu vận hành ổn định, ngăn ngừa tình trạng đầu cơ và găm hàng.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 7/5/2026 áp dụng từ 15h: xăng RON 95-III 24.354 đồng/lít (+603 đồng); xăng E5 RON 92 23.790 đồng/lít (+600 đồng); dầu diesel 0.05S 27.494 đồng/lít (-678 đồng); dầu mazut 180CST 3.5S 21.172 đồng/kg (+1.145 đồng).