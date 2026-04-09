Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 9/4/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec

Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/4/2026 tại Petrolimex

Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/4/2026 tại PVOIL

TT Mặt hàng Giá xăng dầu ngày 9/4/2026 (Đồng/lít) 1 Xăng RON 95-III 26.530 đ 2 Xăng E10 RON 95-III 25.690 đ 3 Xăng E5 RON 92-II 24.730 đ 4 Dầu DO 0,05S-II 42.840 đ 5 Dầu DO 0,001S-V 43.240 đ

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/4/2026 tại Mipecorp

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá cụ thể như sau:

Mặt hàng

Đơn vị tính

(Đã bao gồm thuế GTGT)

Tại vùng 1

Tại vùng 2

Xăng RON 95 - III

Đồng/lít

26.530

27.060

Xăng E5 RON 92 - II

Đồng/lít

24.730

25.220

Điêzen 0,05S - II

Đồng/lít

42.840

43.690

Điêzen 0,001S - V

Đồng/kg

43.240

44.100



Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/4/2026 tại GIANGNAMPETROL

Ngày 08.04.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2428/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0027/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:

Giá xăng dầu cùng giảm từ 15h30 ngày 8/4/2026

Từ 15h30 ngày 8/4/2026, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trên cơ sở quyết định này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ từ 15h30.

- Giá xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.737 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.536 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 42.841 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.271 đồng/kg.



Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích - chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu trong nước. Chấm dứt chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel áp dụng từ ngày 3/4.

Giá xăng dầu thế giới

Giá xăng dầu thế giới ngày 9/4/2026 ghi nhận biến động mạnh theo chiều giảm ở hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Dầu thô (Crude Oil) đang ở mức 95,277 USD/thùng, giảm 17,673 USD, tương đương giảm 15,65% so với phiên trước. Dầu Brent cũng giảm sâu xuống 94,717 USD/thùng, mất 14,553 USD, tương đương 13,32%. Đây là mức giảm rất mạnh, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế trên thị trường năng lượng.

Các sản phẩm lọc dầu cũng đồng loạt đi xuống. Xăng (Gasoline) còn 2,983 USD/gallon, giảm 0,3222 USD, tương ứng giảm 9,75%. Dầu sưởi (Heating Oil) giảm 0,6511 USD xuống 3,8263 USD, tương đương mức giảm 14,54%. Khí tự nhiên (Natural Gas) cũng giảm 4,62% xuống 2,74 USD.

Ở nhóm nhiên liệu khác, Methanol giảm mạnh 10,70% còn 3.173 USD, Ethanol giảm nhẹ 1,49% xuống 1,99 USD. Ngược lại, một số mặt hàng ghi nhận tăng nhẹ như Naphtha tăng 1,49% lên 1.010,48 USD, Propane tăng 1,39% lên 0,78 USD, than (Coal) tăng 0,44% lên 138,50 USD, và dầu Urals tăng 3,04% lên 124,85 USD.