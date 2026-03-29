Giá xăng dầu ngày 29/3/2026: Bảng giá tại Petrolimex, PVOIL, Mipec
Giá xăng dầu hôm nay 29/3/2026, bảng giá xăng dầu tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL tại Hà Tĩnh cập nhật hàng ngày
Bảng giá xăng dầu hôm nay 29/3/2026 tại Petrolimex
Bảng giá xăng dầu hôm nay 29/3/2026 tại PVOIL
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 00:00 ngày 27/03/2026(Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng RON 95-III
|24.330 đ
|2
|Xăng E10 RON 95-III
|23.690 đ
|3
|Xăng E5 RON 92-II
|23.320 đ
|4
|Dầu DO 0,05S-II
|35.440 đ
|5
|Dầu DO 0,001S-V
|35.640 đ
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu hôm nay 29/3/2026 tại Mipecorp
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 24h00' ngày 26/3/2026, mức giá mới cụ thể như sau:
|Mặt hàng
|Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
|Tại vùng 1
|Tại vùng 2
|Xăng RON 95 - III
|Đồng/lít
|24.330
|24.810
|Xăng E5 RON 92 - II
|Đồng/lít
|23.320
|23.780
|Điêzen 0,05S - II
|Đồng/lít
|35.440
|36.140
|Điêzen 0,001S - V
|Đồng/kg
|35.640
|36.350
Bảng giá xăng dầu hôm nay 29/3/2026 tại GIANGNAMPETROL
Ngày 26.03.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2058/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0022/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: