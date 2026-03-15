Giá xăng dầu tăng đẩy giá vận tải và dịch vụ ăn uống lên mức mới Ảnh hưởng từ đợt tăng giá xăng dầu đầu tháng 3/2026 khiến 18 đơn vị vận tải tại TPHCM tăng giá vé, trong khi các quán ăn tại Hà Nội điều chỉnh tăng 3.000-5.000 đồng.

Biến động giá năng lượng toàn cầu đã trực tiếp tác động đến thị trường tiêu dùng trong nước khi giá xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng trong các ngày 5, 7 và 10/3/2026. Tình trạng này tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành, buộc nhiều doanh nghiệp vận tải và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống phải điều chỉnh giá bán để duy trì hoạt động.

Ngành vận tải điều chỉnh giá cước tại TPHCM

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông là nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu thế giới leo thang. Tại TPHCM, đã có 18 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh chính thức thông báo tăng giá vé. Bên cạnh đó, một số hãng taxi cũng bắt đầu điều chỉnh giá cước nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu đầu vào tăng cao.

Giá dịch vụ ăn uống và phí giao hàng tăng nhẹ

Tại thị trường Hà Nội, khảo sát cho thấy nhiều quán ăn bình dân như phở, bún riêu, miến đã thiết lập mặt bằng giá mới, tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng mỗi bát. Chủ các cơ sở này cho biết, ngoài giá xăng ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, các yếu tố như giá điện, gas và nhân công cũng đồng loạt tăng trong thời gian gần đây.

Nhiều quán ăn bình dân tại Hà Nội tăng giá.

Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh trực tuyến cũng ghi nhận mức tăng khoảng 5.000 đồng cho mỗi đơn hàng giao tận nơi. Các doanh nghiệp bán lẻ cho biết việc điều chỉnh phí vận chuyển là giải pháp tình thế để cân đối chi phí vận hành tăng đột ngột trong ngắn hạn.

Chính sách bình ổn và điều chỉnh thuế nhập khẩu

Để giảm bớt áp lực cho người dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026, điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu xuống mức 0%. Chính sách này nhằm đa dạng hóa nguồn cung và giảm giá thành tạo nguồn đầu vào cho thị trường năng lượng.

Cơ quan quản lý cũng đang theo dõi sát diễn biến thị trường để xem xét sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong dự thảo sửa đổi quy định kinh doanh xăng dầu mới, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong việc công bố giá bán lẻ dưới sự giám sát và hậu kiểm của cơ quan nhà nước.

Diễn biến giá gas và thị trường nông sản

Ngược lại với xu hướng của xăng dầu, giá gas trong nước vừa ghi nhận đợt giảm nhẹ khoảng 1.500 đồng/kg, tương đương giảm 18.000 đồng cho mỗi bình 12kg. Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas, việc giảm giá diễn ra sau khi một số chi phí nhiên liệu hạ nhiệt, dù nguồn cung LPG vẫn còn những thời điểm gián đoạn cục bộ.

Trong khi đó, mặt hàng sầu riêng vẫn duy trì mức giá cao kỷ lục do nguồn cung hạn chế. Tại một số hệ thống siêu thị, cơm sầu riêng Ri6 được niêm yết ở mức gần 600.000 đồng/kg. Giới kinh doanh dự báo giá nông sản này chỉ có thể giảm khoảng 30-40% khi bước vào chính vụ vào khoảng tháng 4 và tháng 5 tới.