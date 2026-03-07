Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15h ngày 5/3: Dầu hỏa tăng sốc hơn 7.100 đồng/lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu trong nước tăng mạnh từ chiều 5/3/2026, ghi nhận mức tăng kỷ lục ở mặt hàng dầu hỏa do tác động từ xung đột Trung Đông.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h00 ngày 5/3/2026. Theo đó, giá tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới.

Chi tiết giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 5/3/2026

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Sau khi thực hiện điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Mặt hàng Giá bán mới (đồng/lít hoặc kg) Mức tăng (đồng) Xăng E5RON92 21.449 +1.926 Xăng RON95-III 22.340 +2.189 Dầu điêzen 0.05S 23.037 +3.758 Dầu hỏa 26.601 +7.132 Dầu madút 180CST 3.5S 17.496 +1.807

Đáng chú ý, mặt hàng dầu hỏa ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 7.132 đồng/lít, đẩy giá bán lên mức 26.601 đồng/lít. Xăng RON95-III cũng vượt ngưỡng 22.300 đồng/lít sau khi tăng thêm hơn 2.100 đồng.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (từ 31/12/2025 đến 05/3/2026).

Áp lực từ xung đột quân sự tại Trung Đông

Theo phân tích của liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 26/02 đến 04/3/2026 chịu tác động nặng nề bởi các yếu tố địa chính trị. Đặc biệt, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02 đã gây tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài. Cụ thể, giá dầu hỏa thế giới trong ngày 04/3/2026 đã đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng tới 77,70% chỉ sau một ngày.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ghi nhận mức tăng từ 13,62% đến 43,80% tùy loại mặt hàng. Bên cạnh đó, biến động tăng tỷ giá VND/USD cũng là yếu tố cộng hưởng khiến giá xăng dầu trong nước chịu áp lực điều chỉnh lớn.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026.

Đảm bảo nguồn cung thị trường

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Các hành vi vi phạm hoặc đầu cơ trục lợi trong bối cảnh giá biến động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thời điểm áp dụng giá mới và việc trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá bắt đầu từ 15 giờ 00’ ngày 05 tháng 3 năm 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với xu hướng thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.