Giá xăng dầu tháng 9/2025: Biến động trái chiều trước áp lực cung cầu thế giới Giá dầu thế giới tháng 9/2025 ghi nhận xu hướng tăng giảm đan xen do nguồn cung dồi dào và nhu cầu suy yếu. Thị trường trong nước điều chỉnh linh hoạt theo thế giới.

Thị trường dầu thô thế giới trong tháng 9/2025 ghi nhận những diễn biến phức tạp với các phiên tăng giảm không đồng nhất. Xu hướng chủ đạo của thị trường chịu tác động trực tiếp từ sự mất cân đối giữa nguồn cung dồi dào và triển vọng nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chậm lại tại nhiều nền kinh tế lớn trên toàn cầu.

Biểu đồ diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong nước trong tháng 9/2025.

Diễn biến thị trường xăng dầu quốc tế

Trong tháng 9/2025, giá dầu Brent và WTI cùng mặt hàng xăng RON 92 trải qua nhiều đợt rung lắc mạnh. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc duy trì sản lượng ở mức cao của các quốc gia thuộc khối OPEC+ và các nước sản xuất ngoài khối. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất tại các quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu đang có xu hướng sụt giảm, làm gia tăng lo ngại về tình trạng thừa cung trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, các phiên giao dịch trong tháng cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước những biến số về địa chính trị và chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Mặc dù có những thời điểm giá phục hồi nhẹ nhờ các yếu tố hỗ trợ kỹ thuật, nhưng nhìn chung đà tăng vẫn bị kìm hãm đáng kể bởi các báo cáo về lượng tồn kho dầu thô tăng tại Mỹ.

Thị trường trong nước và tác động từ thế giới

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh bám sát theo biến động của thị trường thành phẩm thế giới. Cụ thể, sau kỳ điều chỉnh ngày 18/09/2025 của Petrolimex, mức giá mới đã phản ánh trung thực xu hướng biến động của giá dầu thế giới trong giai đoạn trước đó.

Theo dữ liệu thống kê, hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu xăng dầu trong 8 tháng đầu năm 2025 vẫn duy trì nhịp độ ổn định. Việc chủ động điều tiết nguồn cung và bám sát giá thế giới đã giúp thị trường nội địa tránh được những cú sốc lớn, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Dự báo thị trường xăng dầu tháng 10/2025

Bước sang tháng 10/2025, thị trường xăng dầu thế giới dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Các chuyên gia phân tích cho rằng chính sách sản lượng của OPEC+ sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá. Ngoài ra, việc khu vực bán cầu Bắc bước vào mùa đông có thể làm gia tăng nhu cầu dầu sưởi, tạo lực đỡ cho giá năng lượng.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế toàn cầu và tốc độ hồi phục nhu cầu tại khu vực châu Á vẫn là những biến số quan trọng. Thị trường trong nước dự báo sẽ tiếp tục có những đợt điều chỉnh giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên sàn giao dịch quốc tế.