Giá xăng dầu thế giới ngày 13/3/2026: Dầu Brent duy trì mức trên 100 USD/thùng Ghi nhận ngày 13/3/2026, giá dầu Brent tăng nhẹ lên 100,53 USD/thùng, trong khi dầu WTI và xăng có xu hướng giảm. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tăng hơn 64%.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3/2026, thị trường năng lượng thế giới ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các mặt hàng dầu thô chủ chốt. Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch thương mại, giá dầu Brent tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhẹ và giữ vững mốc trên 100 USD/thùng, trong khi dầu WTI và xăng ghi nhận mức điều chỉnh giảm so với phiên trước đó.

Chi tiết biến động giá các mặt hàng năng lượng

Cụ thể, giá dầu Brent hiện niêm yết ở mức 100,53 USD/thùng, tăng nhẹ 0,05% so với hôm qua. Ngược lại, dầu WTI ghi nhận mức giảm 0,12%, xuống còn 95,65 USD/thùng. Mặc dù có sự điều chỉnh trong ngắn hạn, so với cùng kỳ năm ngoái, cả dầu WTI và dầu Brent đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 66,36% và 64,89%.

Mặt hàng Đơn vị Giá hôm nay Vs hôm qua (%) Vs tuần trước (%) Vs năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 95,65 -0,12 5,09 66,36 Dầu Brent USD/thùng 100,53 0,05 8,25 64,89 Xăng USD/gallon 2,94 -0,65 7,11 71,95 Khí gas USD/MMBtu 3,24 0,18 1,53 -12,24

Phân tích xu hướng thị trường xăng và khí đốt

Mặt hàng xăng thế giới ghi nhận mức giảm 0,65% trong phiên hôm nay, đưa giá về mức 2,94 USD/gallon. Tuy nhiên, tính chung trong vòng một tháng qua, giá xăng đã tăng mạnh tới 54,00%. Đây là mặt hàng có mức tăng trưởng so với năm trước cao nhất trong danh mục năng lượng, đạt 71,95%.

Đáng chú ý, khí gas là mặt hàng duy nhất ghi nhận mức giá thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Dù trong phiên hôm nay giá khí gas tăng 0,18% lên mức 3,24 USD/MMBtu, nhưng so với một năm trước, giá mặt hàng này vẫn đang thấp hơn 12,24%. Nhìn chung, thị trường năng lượng vẫn đang duy trì sức nóng trong trung hạn với mức tăng trưởng tích cực so với tuần trước và tháng trước.